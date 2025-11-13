مجلس سيدات أعمال الإمارات يشارك بمنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الـ7 في الدوحة

الدوحة في 13 نوفمبر/وام/ شارك مجلس سيدات أعمال الإمارات بوفد ضم 30 سيدة أعمال في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع الذي استضافته دولة قطر على مدى يومي 12 و13 نوفمبر الجاري تحت شعار "ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار" ونظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المجلس أن مشاركته في المنتدى - التي استعرض خلالها رؤية متقدمة لتمكين المرأة الخليجية في الاقتصاد الجديد - تأتي في إطار حرصه على توطيد علاقات التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال التقنية وضمن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات في دعم مشاركة المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال والتمثيل الخارجي؛ من خلال مبادرات تعزز حضورها الدولي في مجالات الأعمال والاقتصاد وفق استراتيجية وطنية وشراكة دولية فاعلة ، تعكس مكانة الإمارات الريادية في تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها وريادتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكدت سعادة عائشة محمد الملا، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المنتدى منصة خليجية مهمة لتوحيد الرؤى نحو مستقبل اقتصادي تقوده المرأة الخليجية.

وقالت:"إن بناء اقتصاد خليجي متنوع ومستدام يتطلب تعاونًا وشراكة حقيقية بين سيدات الأعمال في دول المجلس، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك في القطاعات الجديدة التي تقوم على الابتكار والمعرفة، بما يعزز حضور المرأة الخليجية في الاقتصاد الحديث".

وبحثت عضوات وفد الإمارات مع نظرائهن من دول مجلس التعاون خلال المنتدى فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التمويل المستدام والابتكار الريادي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتمكين المرأة الخليجية من دور ريادي فاعل في مسيرة التنمية.

ضم وفد المجلس سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني/الإماراتي، وسعادة بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وسعادة عائشة محمدالجاسم، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة، وسعادة المهندسة عائشة خلفان النعيمي،نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان.

يجسد هذا التمثيل الخبرات الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة في إطار حرص دولة الإمارات على تمكين المرأة في قيادة العمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز حضورها في مجالات الاستثمار الحديث والمستدام.

كانت الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس قد شهدت تدشين “منصة صاحبات الأعمال الخليجيات”، التي تعد إحدى المبادرات النوعية لاتحاد الغرف الخليجية.