سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: 112 شركة أمريكية مسجلة ضمن مناطق "دييز"

نيويورك في 13 نوفمبر/وام / كشف الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة - دييز، عن مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية التي اختارت المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي لتكون مقراً لها ولعملياتها الإقليمية موضحا أن هذه الشركات تمثل حوالي 3.4% من إجمالي عدد الشركات فيها ويصل عددها إلى أكثر من 112 شركة.

وقال المطروشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في أعمال منتدى دبي للأعمال في نيويورك:" تعمل هذه الشركات الأمريكية في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطيران والخدمات اللوجستية والاستشارات المتخصصة والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، من بينها شركة "BOEING وFEDEX وABBOTT وDHL وCoca Cola" والعديد غيرها.

وحول خطط "دييز"، لإطلاق حوافز أو اتفاقيات تسهل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الإماراتي أكد المطروشي أن دييز تواصل من خلال استراتيجيتها الارتقاء بنوعية الخدمات المُقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، وتركز على تعزيز جهودها على خلق آفاق اقتصادية جديدة تتسم بالتنوع والتعدد إلى جانب سهولة تأسيس وممارسة الأعمال، تضمن جهوزيتها للمستقبل وقدرتها على مواكبة التحولات الجذرية التي تشهدها مختلف القطاعات.

وأضاف أن نهج التكامل بين مناطقها الاقتصادية يعتبر عاملاً أساسياً لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية وتسهم بتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي.

وأشار المطروشي إلى أنه وفي هذا الإطار، تطلق السلطة ومناطقها الاقتصادية بشكل دوري العديد من المبادرات والبرامج التي توفر مزايا وحوافز استثمارية واقتصادية لمختلف أنواع الشركات التي تتخذ منها مقراً لها، بما في ذلك الشركات الأمريكية التي تعتبر جزءاً أساسياً من منظومة الشركات ضمن المنطقة الحرة منوها إلى سعي دييز إلى بناء الشراكات النوعية التي تقدم الفائدة المباشرة لمجتمع الشركات ورواد الأعمال، وترحب دائماً بمختلف الأطراف التي تتطلع إلى الدخول في اتفاقيات تعزز من منظومتها المتكاملة.

ولفت المطروشي إلى أن دولة الإمارات وإمارة دبي تواصلان تحقيق إنجازات هامة ونوعية على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، وذلك على الرغم من المتغيرات وعدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد العالمي، وهو ما يبرز على مستوى إمارة دبي التي تلعب المناطق الاقتصادية فيها دوراً هاماً وتعتبر رافداً أساسياً لاقتصاد الإمارة غير النفطي.

ولفت المطروشي إلى أن مساهمة المناطق الاقتصادية والحرة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وصلت إلى حوالي67% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، أي ما يعادل 298 مليار درهم خلال العام 2023 حسب تقديرات مؤسسة دبي للبيانات والاحصاء، مما يسلط الضوء على أهمية هذه المناطق بوصفها ركيزة أساسية في تحقيق النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية وتسهيل مزاولة الأعمال والخدمات النوعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.