"خليفة الإنسانية" تستعرض مهارات الأسر المواطنة بمعرض "بنان" في الرياض

الرياض في 13 نوفمبر/وام/ تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للعام الثالث على التوالي في فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي افتتح اليوم، وتنظمه هيئة التراث بوزارة الثقافة السعودية في العاصمة الرياض و يستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن جناحها يضم 6 من الأسر المواطنة التي تحظى بدعمها وتعرض مجموعة من المنتجات المتنوعة التي تشمل العبايات والجلابيات والعطور والمشغولات اليدوية والإكسسوارات، في خطوة تهدف إلى إبراز المهارات الحرفية للأسر المواطنة وتمكينها من تسويق منتجاتها ضمن منصة رائدة تجمع الحرفيين والمبدعين من مختلف دول المنطقة، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتمكين الأسر المواطنة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي للمؤسسة في هذا الحدث الثقافي البارز، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم الحرفيات وتمكين الأسر المواطنة في المحافل الإقليمية وتمثل محطة مهمة في مساعيها الرامية إلى دعم الحرف التقليدية والمحافظة على التراث الإماراتي من خلال توفير فرص العرض والتسويق للحرفيات، بما يضمن استدامة هذا القطاع الهام وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن المؤسسة ماضية قدما في التزامها بتمكين الأسر المواطنة ودعم المشاريع الأسرية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز حضور الحرفيات الإماراتيات في أسواق المنطقة، وتفتح أمامهن آفاقاً جديدة للتعاون والنمو، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) يشهد مشاركة حرفيين من مختلف مناطق المملكة وأكثر من 40 دولة، مما يعزز التنوع الثقافي والتبادل الإبداعي، ويهدف الحدث إلى تمكين الحرفيين وتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا من خلال توفير منصة تشجع على الإبداع والتواصل الثقافي.