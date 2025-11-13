اتحاد الجوجيتسو : خطان ساخنان على مدار الساعة لدعم المشاركين في عالمية أبوظبي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تخصيص خطين ساخنين للمرة الأولى في تاريخ بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بنسختها الـ17 المقامة حاليا بمبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية لدعم المشاركين وحضورهم.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الاتحاد وفر خطين ساخنين على مدار الساعة لدعم حضور البطولة العالمية، سواء من المشجعين أو اللاعبين القادمين من الخارج.

تقام البطولة بمشاركة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة في نسخة تعد الأكبر بتاريخ البطولة.

وكشف الظاهري عن وجود 70 متطوعا من مختلف الأعمار يقومون بتغطية كافة مناطق البطولة، سواء داخل صالة النزال أو خارجها، لتوفير أوجه المساعدة كافة لهم.

وأكد حرص الاتحاد على دعم المشاركين وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة تواجدهم في أبوظبي.