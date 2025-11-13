عبدالرحمن أحمد بطل العالم للجوجيتسو: اللعبة غيرت حياتي وذهبية أبوظبي نقطة انطلاقي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أكد بطل الجوجيتسو الإماراتي عبد الرحمن أحمد عبد الحق / 19 عاما/ لاعب نادي بني ياس المتوج بذهبية وزن 56 كجم في فئة الهواة ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية أن هذه الرياضة كانت نقطة تحول حقيقية في حياته، إذ منحته الانضباط والثقة والقدرة على مواجهة التحديات داخل البساط وخارجه.

وقال اللاعب:" الجوجيتسو غيرت حياتي بالكامل،علمتني معنى الالتزام والانضباط، جعلتني أنظر لكل شيء في حياتي بروح التحدي والإصرار، قبل أن أمارسها كنت شخصاً عادياً، لكن اليوم أشعر أنني أكثر ثقة وانضباطا وتنظيماً ومسؤولية".

وأضاف: "مارست الجوجيتسو منذ أن كنت في المدرسة، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي حرصت على نشر اللعبة بين الطلاب.. ومنذ تلك اللحظة أصبحت الرياضة جزءاً من حياتي اليومية، وأنا فخور بأن أواصل هذا المشوار حتى وصلت إلى العالمية".

وأشار إلى أن رياضة الجوجيتسو لم تكن مجرد هواية بالنسبة له، بل أسلوب حياة ساعده على التطور الذهني والنفسي والاجتماعي، إذ كان لها الدور في تعليمه الصبر، واحترام الخصم، والأهم أنها علمته كيفية التعامل مع المواقف الصعبة في حياته بالتركيز نفسه الذي يتعامل به خلال النزالات.

وأوضح أن طموحه في المستقبل تحقيق المزيد من البطولات والوصول إلى الحزام الأسود، ليرد الجميل للوطن الذي منحنه الفرصة ليكون بطلاً في رياضة أصبحت اليوم جزءاً أساسيا وفعالا من حياته.

سبق للاعب عبد الرحمن أحمد عبد الحق أن شارك في العديد من البطولات خلال الفترة الماضية وأبرزها أبوظبي جراند سلام، وقد توج بالميدالية الذهبية.