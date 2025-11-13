راشد بن حمد الشرقي يفتتح مصنع "آسيا وايت" لإنتاج الكلنكر والإسمنت الأبيض بالفجيرة

الفجيرة في 13 نوفمبر /وام/ افتتح اليوم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مصنع "آسيا وايت" لإنتاج الكلنكر والإسمنت الأبيض في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وأكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، أن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم النهضة الصناعية للإمارة، وتعزيز مكانتها قطبا استراتيجيا إقليميا وعالميا في القطاعات التعدينية والتحويلية ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن الفجيرة مستمرة في تمكين المشاريع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج الوطني، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الصناعي في الإمارة والدولة.

يأتي افتتاح مصنع "آسيا وايت" ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الصناعات التحويلية، ودعم توجهات الفجيرة في بناء اقتصاد متنوع، وترسيخ مكانتها مركزا صناعيا يستقطب الاستثمارات النوعية، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي على حد سواء، وفق أعلى المعايير العالمية.

يعتمد المصنع -الذي يمتد على مساحة 75 ألف متر مربع- على أحدث تقنيات التصنيع والمراقبة البيئية، ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا من الإسمنت الأبيض، وحوالي 265 ألف طن سنويًا.

وسيتم تصدير مادة الكلنكر عبر ميناء دبا الفجيرة إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المصنع بوصفه أحد المشاريع الصناعية الرائدة في الإمارة.

وأكَد سعادة المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تدشين هذا المشروع يعكسة الثقة المتنامية في الإمكانيات الصناعية للإمارة، مشيرًا إلى أن الفجيرة تمتلك بيئة مثالية لنمو الصناعات النوعية بفضل البنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي وقال:"نعمل على تعزيز استدامة قطاع التعدين وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما ينسجم مع التوجهات البيئية والمعايير العالمية".

وأعربَ فيفيك سرينيفاسان مدير مصنع "آسيا وايت"عن تقديره لدعم إمارة الفجيرة للمشاريع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المصنع يمثل خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بتقديم منتج عالي الجودة، يعتمد على أحدث التقنيات اليابانية لتقديم أسمنت أبيض يُصنع بفخر في الفجيرة ليصل إلى السوق العالمي.

وأشار سرينيفاسان إلى أن المصنع يعتمد على المواد الخام الطبيعية المستخرجة من الإمارة، وفق خطة مستقبلية للتحول إلى الغاز الطبيعي للحد من الانبعاثات، ويأتي ثمرة شراكة بين شركة " Asian Paints" الهندية وشركة "ريدي سيدي" الإماراتية باستثمار يبلغ 70 مليون دولار.

حضر مراسم الافتتاح سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي.