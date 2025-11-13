جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تنظم مبادرة "وعي" المجتمعية

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / نظمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي النسخة الأولى من مبادرة "وعي" المجتمعية، الهادفة إلى تزويد الشباب وكبار السن بأساسيات مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الحياة اليومية.

تجمع المبادرة بين الأجيال ضمن تجربة معرفية مشتركة تبرز دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الأفراد والمجتمعات.

حظيت المبادرة بدعم عدد من الجهات والشركاء، من بينهم مجلس أبوظبي للشباب، وفريق ربدان التطوعي، ما أسهم في استقطاب مجموعة متنوّعة من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات.

واستقطبت الجامعة، في مقرها، مشاركة أكثر من 30 شاباً وأكثر من 15 من كبار السن ضمن يوم مخصص للتعلم والتفاعل والنقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في الحياة العصرية.

وقدمت مبادرة "وعي" سلسلة من الجلسات التفاعلية المبسَّطة التي تقرِّب مفاهيم الذكاء الاصطناعي للمشاركين بأسلوب واضح.

وبالنسبة لفئة الشباب، تناولت الجلسات المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية، وتضمنت نشاطاً تطبيقياً موجهاً في هندسة الأوامر لتنمية مهارات التفكير والإبداع، وإبراز كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار.

وبالنسبة لفئة كبار السن قدمت الجلسات معلومات مبسّطة ومفهومة حول الذكاء الاصطناعي من خلال أمثلة وأدوات سهلة الاستخدام، بما في ذلك نشاط تطبيقي في هندسة الأوامر، قبل أن تُختَتَم بحوار مفتوح وجلسة أسئلة وأجوبة تعزِّز التفاعل وتبادل الخبرات.

وفي ختام الفعاليات، مُنِحَ جميع المشاركين شهاداتٍ تقديراً لمشاركتهم وتفاعلهم.

وأوضحت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أن المبادرة تهدف إلى بناء جسور بين الأجيال من خلال تزويد الشباب بالمعرفة، وضمان بقاء كبار السن على ارتباط وثيق بعالم رقمي متسارع، و تجسد المبادرة في جوهرها قيم الوعي والثقة والتقدُّم المشترك، وهي قيم أصيلة في هويتنا الوطنية ورسالتنا الجامعية.

وتماشياً مع عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، تعكس مبادرة "وعي" التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالمساهمة في جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر المعرفة.

ومن خلال توسيع مدارك المجتمع حول الذكاء الاصطناعي، تواصل الجامعة دورها في إعداد مجتمع أكثر شمولاً وثقةً واستعداداً لصناعة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الذكاء الاصطناعي.