أبوظبي إكستريم (ADXC 11) تنطلق غدا بمنطقة العين

العين في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت الجهات المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من البطولة (ADXC 11) يوم غد بمركز أنديك بمنطقة العين والتي تشهد نزالات حافلة بنخبة من ألمع نجوم الجرابلينج والجوجيتسو في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بيت محمد بن خليفة بالعين، بحضور سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري،نائب المدير العام لشركة الرؤية العالمية للاستثمار، إلى جانب عدد من الرياضيين المشاركين في البطولة.

تأتي الفعالية بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتقدم لجمهورها مجموعة من أقوى النزالات التي تتصدرها مواجهة مرتقبة في الجرابلينج بين البرازيلي جابرييل سوزا ومواطنه روان ألفارينجا في الفعالية الرئيسية للنزالات.

وشهد المؤتمر المواجهة الأخيرة بين الرياضيين قبل انطلاق النزالات المرتقبة غداً،.

وقال طارق البحري : "نحن على أتم الاستعداد لانطلاق البطولة التي تقدم لجمهورنا مستوى غير مسبوق من التشويق والزخم وتقام هذه النسخة في منطقة العين لتعكس مكانتها التاريخية والثقافية، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في بطولات رياضات النزال".

من جانبه، قال سعيد الظاهري:"تحظى بطولة "أبوظبي إكستريم" بمتابعة واهتمام كبيرين، مع اكتمال الاستعدادات لانطلاقها، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو والجرابلينج الدوليين الذين يتنافسون للفوز بلقبها المرموق".

وقال النجم جابرييل سوزا: "أحظى بأوقات جميلة هنا في العين، وأتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للبطولة على منحي هذه الفرصة للمشاركة مجدداً، فقد بذلت جهداً كبيراً للوصول إلى الفعالية الرئيسية للبطولة، وأتطلع لتقديم أداء قوي ومنح الجمهور عرضاً ممتعاً".

فيما قال النجم دانييل باربوسا: "سعيد بالعودة للنزال في العين للمرة الثانية، والمشاركة في أبوظبي إكستريم للمرة الثالثة تدربت بقوة استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، وأرغب في مواصلة سلسلة انتصاراتي وتحقيق الانتصار الرابع".

ومن المقرر أن يجري بث النزالات مباشرة عبر منصة TX7 وقناة أبوظبي الرياضية.