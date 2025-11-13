مطارات دبي و30 شريكاً ينظمون عرض التشغيل المستدام للطائرات الاثنين المقبل

دبي في 13 نوفمبر / وام/ أعلنت مطارات دبي بالتعاون مع دناتا وفلاي دبي وأكثر من 30 شريكاً عن تنظيم النسخة الأولى من عرض التشغيل المستدام للطائرات على أرض معرض دبي للطيران 2025 في مطار دبي ورلد سنترال خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.

تنطلق نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، لتكون الأضخم في تاريخ الفعالية والأكثر تركيزاً على الابتكار، وتسعى إلى رسم آفاقٍ جديدة لقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

يعكس المعرض مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالي الاستدامة والتميّز في قطاع الطيران، مما يجعله المنصة المثالية لإطلاق عرض التشغيل المستدام للطائرات، المبادرة الأولى من نوعها التي تستقطب أبرز اللاعبين في قطاع الطيران لاستعراض التطورات العملية المحققة، ودفع عجلة العمل المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي.

وبفضل حضوره العالمي يتيح المعرض لشركاء المبادرة الرئيسيين، وهم مطارات دبي ودناتا وفلاي دبي، الكشف عن فكرتهم المبتكرة في تجهيز وتشغيل طائرة ضمن عملية مستدامة بالكامل، تعتمد على أحدث التقنيات وتجسّد التزاماً مشتركاً بالعمل المناخي.

ويعد هذا العرض الافتتاحي نقطة تحوّل في مسيرة الاستدامة بقطاع الطيران، إذ يبرز أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية في القطاع لمعالجة أبرز التحديات والعقبات، والتوصل إلى حلول نوعية تُعيد رسم آفاقه نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويشارك في الفعالية أكثر من 30 شريكاً من عدد من الجهات الرائدة، بما في ذلك إيرباص وبيئة وكوبوس ودناتا وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة وفلاي دبي وكاتمرسيلر وشركة روزنباور.

ويهدف هذا التعاون إلى إرساء معايير غير مسبوقة في مناولة وتجهيز الطائرات بأعلى معايير السرعة والسلامة والاستدامة، مع التركيز على دور الإدارة القائمة على البيانات، والاستخدام الأمثل للطاقة، وتبنّي أحدث معدات المناولة الأرضية المتطورة.

يضم العرض منطقتين رئيسيتين، الأولى مخصصة لاستقبال الزوار تحت عنوان "خفض الانبعاثات في المطارات ومستقبل الطيران"، والمنطقة الثانية عبارة عن منطقة عرض ثابتة تتضمن طائرة عاملة تابعة لفلاي دبي، مقسّمة إلى ستة محاور أساسية هي التشغيل المستدام، والمركبات الكهربائية، والآليات العاملة على الهيدروجين، والوقود الحيوي، وإدارة الطاقة، والاقتصاد الدائري.

وتقدم هذه المناطق أكثر من 40 قطعة من أحدث معدات وتقنيات المناولة الأرضية المستدامة، منها منظومات الطاقة الشمسية، وحلول التبريد وتحسين جودة الهواء، وعربات نقل الأمتعة الكهربائية، والحافلات والمركبات العاملة بالهيدروجين، وحلول إدارة النفايات بالطاقة الشمسية، وحلول إعادة التدوير المستدامة وغيرها من الابتكارات.

وتتوفر معظم هذه التقنيات في السوق المحلية، ما يعزز دور مطارات دبي في الربط بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران وتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة.وتواصل مطارات دبي جهودها في تبنّي التقنيات والسياسات التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر تعزيز شراكاتها مع الجهات المبتكرة لهذه الحلول، لا سيما إيرباص وفلاي دبي وشركة لوتاه للوقود الحيوي وإليزيان إيركرافت وغيرها.

ويلعب عرض التشغيل المستدام للطائرات دوراً محورياً في تمكين قطاع الطيران من إدارة عملياته بأساليب أكثر نظافةً وذكاءً واستدامةً، خصوصاً في ظل التوقعات بتضاعف حركة الطيران العالمية بحلول عام 2045.