اتفاقية تعاون بين "مركز فقيه للإخصاب" و"جامعة العين" لدعم الابتكار البحثي والتدريب المهني

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / وقع مركز فقيه للإخصاب – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع جامعة العين، ممثلة بكلية الصيدلة ومركز البحوث الصحية والحيوية لتعزيز التعاون الأكاديمي ودعم الابتكار البحثي وتطوير برامج التدريب المهني في مجالات الطب الإنجابي والعلوم الصحية ذات الصلة.

تأتي هذه الشراكة في إطار السعي المشترك لردم الفجوة بين الجانب الأكاديمي والممارسة السريرية، من خلال إعداد جيل جديد من الكوادر الصحية المؤهلة علميًا وعمليًا، وتعزيز بيئة التعليم الطبي التطبيقي في الدولة.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة في الطب الإنجابي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية ومنح تدريب عملي (Internship) لطلاب جامعة العين ضمن شبكة مراكز فقيه للإخصاب المنتشرة في أنحاء الدولة.

وتشمل الاتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وتنظيم فعاليات أكاديمية وبحثية مشتركة، وتوفير فرص الوصول إلى مختبرات ومرافق متخصصة تعزز تبادل المعرفة وتطوير المهارات البحثية.

وأكد الدكتور مايكل فقيه، رئيس ومؤسس مركز فقيه للإخصاب، أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة دعم التعليم الطبي والبحث العلمي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة العين يترجم رؤية مشتركة ترتكز على الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين أن هذه الشراكة ستتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصاً مميزة للمشاركة في مشاريع بحثية مبتكرة واكتساب خبرات عملية ميدانية، تعزز قدراتهم المهنية وتدعم دورهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين سجاد، استشارية أمراض النساء والإخصاب ورئيس الشؤون الأكاديمية في مركز فقيه للإخصاب أهمية هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من الكفاءات الطبية، مؤكدة أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي القائم على الأدلة العلمية.