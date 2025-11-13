المؤتمر السنوي الـ9 لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق غداً بدبي

دبي في 13 نوفمبر/وام/ تنطلق في دبي غداً ، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ، الذي يستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر ن ، وأكثر من 500 طبيب ومتخصص من المنطقة والعالم .

تشمل فعاليات المؤتمر ، أكثر من 50 محاضرة علمية تسلط الضوء على أحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي، ومجموعة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء محليون ودوليون وتستعرض أهم الأمراض الجلدية والتجميلية وطرق علاجها.

يناقش المؤتمر أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز خبرات الأطباء المشاركين بالمعارف المتقدمة لتطبيقها، وتوفير أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر موضوعات متنوعة ، تشمل أمراض الشعر والأظافر، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والأمراض المعدية الجلدية، والعلاجات الدوائية الجلدية، وتقنيات الليزر التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في علاج التصبغات الجلدية، وآثار الحروق، والوحمات الوعائية، والدوالي، والوشم، والصدفية، والبهاق، والأكزيما، والالتهابات الفطرية الجلدية.

ويشهد المؤتمر إطلاق عدد من الأدوية الجديدة في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة مركزا إقليميا للابتكار الدوائي، خصوصاً في علاج الأرتيكاريا الشرى، مرض الجلد الفقاعي، وأحدث أجيال العلاجات البيولوجية للبهاق والصدفية.

وتشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، تستعرض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تشخيص الأمراض الجلدية وتطبيقات الليزر والعلاجات التجميلية.