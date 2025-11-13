الإمارات وشمال مقدونيا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات العمل الحكومي و بناء القدرات

سكوبيه في 13 نوفمبر/وام/ نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، زيارة إلى جمهورية شمال مقدونيا التقى خلالها وزراء ومسؤولين.

جرى خلال اللقاءات بحث آفاق تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات العمل والإدارة والتبادل المعرفي والتحديث الحكومي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين كفاءتها واستدامتها.

والتقى سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم معالي الدكتورة فيسنا يانيفسكا وزيرة التعليم والعلوم، ومعالي فلاديمير نيلوسكي رئيس ديوان رئيس الوزراء ومعالي ستيفان أندونوفسكي وزير التحول الرقمي، وبحث معهم فرص التعاون في مجالات التبادل المعرفي والتطوير الحكومي، وتمكين القيادات الحكومية بالأدوات والمهارات، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وبناء حكومات المستقبل.

وأكد عبد الله لوتاه أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإمارات يجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من إحداث التغيير الإيجابي في مستوى الأداء، وتعزيز الجاهزية المستقبلية، وتحقيق جودة الحياة للمجتمعات.

وقال إن الشراكات المعرفية تمثل ركيزة لتطوير عمل الحكومات، وإن التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، وفرصة لإثراء التفاعل الإيجابي بين الحكومات وبناء الشراكات المرتكزة على تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والنماذج التي تصنع الأثر الحقيقي في العمل الحكومي، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين حكومتي الإمارات وشمال مقدونيا في مختلف مجالات العمل الحكومي.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.