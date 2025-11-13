نجوم من 30 دولة يشاركون في ختام مونديال الراليات الصحراوية بدبي

دبي في 13 نوفمبر/وام/ تستضيف دبي منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي "باها"، الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز (الدراجات الرباعية)، في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

يشارك في هذه الجولة نخبة من أبرز السائقين من أكثر من 30 دولة، ضمن قائمة تضم 94 مركبة من بينها 14 سائقاً وملاحاً من دولة الإمارات.

يُعد الرالي من أبرز الفعاليات الختامية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، لما يتمتع به من سمعة عالمية ومسارات فريدة تجمع بين التحدي والإثارة في قلب الصحراء الإماراتية.

ويبرز في المنافسات النجم الإماراتي محمد البلوشي ضمن فئة الدراجات النارية، الساعي إلى تحقيق اللقب الذي سبق أن توّج به عامي 2018 و2023.

وفي فئة الدراجات الرباعية (كوادز)، يتطلع عبدالعزيز أهلي إلى مواصلة إنجازه المميز بالفوز الثالث على التوالي في رالي دبي "باها" بعد تتويجه في نسختي 2023 و2024.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة النجم الفرنسي ستيفان بيترهانسل الفائز 14 مرة برالي داكار، برفقة مواطنه مايكل ميتج، إلى جانب الليتواني روكاس باتشيوسكا وملاحه الإسباني أوريول فيدال مونتيخانو.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن استمرار تنظيم رالي دبي الدولي يعكس الشراكة الناجحة بين المجلس ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، موضحا أن الحدث يبرز جمال الطبيعة في دبي، ويعزز مكانتها وجهة رياضية عالمية.

من جهته أكد خالد بن سليم، رئيس مجلس إدارة منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن رالي دبي الدولي يثبت مكانته أحد أبرز الأحداث العالمية في رياضة السيارات والدراجات النارية، موضحاً أن استقطاب هذا العدد الكبير من النجوم يعكس طبيعة التحدي الفريدة لمسارات الرالي وقربه من المدينة وسهولة وصول الجماهير إليه مجاناً، مما يجعله حدثاً استثنائياً يجمع بين الاحترافية والإثارة والتفاعل الجماهيري.