الإماراتية مدية الهاشمي أميناً عاماً للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، تعيين الإماراتية مدية الهاشمي أميناً عاماً للاتحاد لمدة 4 سنوات وذلك حتى مايو 2029، والموافقة على عضوية اتحادات الهند وإندونيسيا وأوزبكستان، ورفع توصية للجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي أمس عبر تقنية "الاتصال المرئي"، برئاسة سعادة عبد الله مبارك المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الدول الأعضاء.

استعرض الاجتماع تقارير البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن التي أقيمت في أبوظبي مايو الماضي، ومسابقة الهجن بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب – "البحرين 2025"، ومعسكر الهجانة الآسيوي بأبوظبي أكتوبر الماضي بمشاركة 9 دول.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، واعتماد مشروع الجائزة الكبرى لدوري الهجان الآسيوي، وروزنامة الموسم الرياضي 2025–2026، وتتضمن فعاليات وبطولات آسيوية تستضيفها دولة الإمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء، وتكثيف الجهود لتطوير رياضة الهجن الآسيوية.

وتوجه سعادة عبد الله مبارك المهيري بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على الدعم المستمر للاتحاد الآسيوي وبرامجه التطويرية.

وأثنى على اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات برياضة الهجن، وتقديم مختلف أشكال الدعم للبرامج والفعاليات والبطولات التي تقام داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ مكانة هذه الرياضة، وإرثها التراثي الأصيل على كافة المستويات.