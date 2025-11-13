الإمارات تستعرض في اجتماعات وزراء النقل العرب بالقاهرة رؤيتها للنقل الذكي والمستدام

القاهرة في 13 نوفمبر /وام/ ترأس سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ38، الذي عُقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة النقل في الدول العربية، وتعزيز الربط اللوجستي والتجارة البينية، ودعم تكامل شبكات النقل البري والبحري والجوي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما شارك سعادته في افتتاح معرض ومؤتمر الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (Trans MEA 2025)، الذي يستعرض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات النقل المستدام والمدن الذكية والبنى التحتية المتكاملة.

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري:" تأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على دعم العمل العربي المشترك في قطاع النقل، وتعزيز التكامل اللوجستي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة".

وأضاف سعادته:" نؤمن في الإمارات بأن تبادل الخبرات واعتماد الحلول الذكية والمستدامة يشكلان ركيزة أساسية لتطوير شبكات نقل مستقبلية أكثر كفاءة وأماناً"، مؤكداً أن معرض Trans MEA 2025 يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات العالمية في قطاع النقل، وبحث فرص التعاون الإقليمي والدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.