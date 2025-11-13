الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ تحتفي العاصمة البولندية وارسو بالثقافة الإماراتية والعربية باختيارها إمارة الشارقة ضيفَ شرف معرضها الدولي للكتاب لعام 2026 الذي يُقام في الفترة من 28 إلى 31 مايو المقبل وذلك تقديراً لمكانة الإمارة الثقافية ومشروعها العالمي في دعم صناعة المعرفة ومدّ جسور التواصل الإنساني والحوار الحضاري بين الشعوب والثقافات.

جاء الإعلان عن الاستضافة خلال فعاليات الدورة الـ 44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" عقب توقيع اتفاقية تعاون بين "هيئة الشارقة للكتاب" و"مؤسسة التاريخ والثقافة" المنظمة لمعرض وارسو الدولي للكتاب بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب .

وقع الاتفاقية خولة المجيني مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في الهيئة وياسيك أوريل مدير معرض وارسو الدولي للكتاب نائب رئيس "مؤسسة التاريخ والثقافة".

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب إن اختيار الشارقة ضيفَ شرفٍ لمعرض وارسو الدولي للكتاب يعتبر تأكيداً جديداً على مكانتها عاصمةً عالميةً للكتاب والمعرفة ومركزاً ثقافياً فاعلاً ومؤثراً له دوره في وصل الشرق بالغرب عبر الكلمة والفكر والإبداع وهو في الوقت ذاته تتويج لمحطة جديدة من المنجزات في مسيرة الارتقاء بالمعرفة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليجعل الثقافة العربية حاضرةً وفاعلةً في المشهد الإنساني العالمي ومنصةً للحوار البنّاء بين الحضارات ومن خلال مشاركتها في معرض وارسو تواصل الشارقة أداء رسالتها في نقل الثقافة العربية إلى فضاءات جديدة وتعريف القرّاء والناشرين حول العالم بثراء الإنتاج الفكري العربي وتنوّع تجاربه وترسيخ حضوره في ميادين الفكر والإبداع بوصفه مساهماً أصيلاً في بناء المعرفة الإنسانية.

من جانبه قال سعادة أحمد بن ركاض العامري إن اختيار الشارقة ضيفَ شرف معرض وارسو الدولي للكتاب يأتي تقديراً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من الكتاب والمعرفة وسيلتين لتعزيز التواصل الإنساني ، لذلك ستعمل هيئة الشارقة للكتاب على إعداد برنامج متكامل خلال المشاركة المقبلة يُبرز التجربة الثقافية للإمارة ويعزّز حضور الإبداع الإماراتي والعربي في المشهد الأوروبي من خلال سلسلة من الفعاليات والجلسات والحوارات التي تجمع الكتّاب والناشرين والمترجمين،و نتطلع دائماً بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في صناعة الكتاب وتأكيد مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والنشر والحوار الحضاري.

من جانبه قال ياسيك أوريل إن التعاون بين بولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة اكتسب بُعداً جديداً ومُلهما ، وحضور الشارقة في معرض وارسو سيشكل دفعة لتأسيس علاقات دائمة بين الكتّاب والناشرين والوكلاء والقرّاء من البلدين.

وأضاف أن هذا الحدث الأدبي سيسهم في التقريب بين ثقافاتنا ومجتمعاتنا ليكون جسراً رمزياً يجمع الكتّاب والناشرين والقرّاء ويطلق العديد من المبادرات القيّمة التي ستمنحنا فهماً أعمق لغنى ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وللطاقة الإبداعية التي تتميز بها الشارقة ونحن نتطلع باهتمام للتعرّف على التقاليد وسماع القصص التي ستحملها الشارقة إلى وارسو.

وفي إطار مشاركتها ضيفَ شرفٍ بمعرض وارسو ستعدّ "هيئة الشارقة للكتاب" برنامجاً ثقافياً متكاملاً يسلّط الضوء على التجربة الفكرية والإبداعية الغنية للإمارة ويعزّز حضور الإبداع الإماراتي والعربي في الساحة الأوروبية.

يشمل البرنامج سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية والقراءات الأدبية وورش العمل والعروض الفنية التي تجمع كتّاباً ومفكرين وناشرين ومترجمين من الجانبين العربي والبولندي إلى جانب فعاليات تسلّط الضوء على التراث الإماراتي والعربي وإسهاماته في المشهد الثقافي العالمي.