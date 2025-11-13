الجامعة القاسمية وأكاديمية دبي للإعلام تعززان تعاونهما الأكاديمي و التدريبي

الشارقة في 13 نوفمبر / وام / وقعت الجامعة القاسمية مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير الإعلامي والبحث الأكاديمي.

وقع المذكرة الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، و منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

تهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل وندوات مهنية في مجالات الإعلام والاتصال، إلى جانب تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد الدكتور عوّاد الخلف أن توقيع المذكرة يأتي انسجامًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، في دعم التعليم النوعي وتعزيز الشراكات الوطنية بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية.

من جانبها، أكدت منى بوسمرة أن التعاون مع الجامعة القاسمية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي في الإعلام، بما يواكب التحولات الرقمية في الصناعة الإعلامية.