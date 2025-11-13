أكاديمية الشارقة للنقل البحري والجامعة البحرية العالمية في السويد تبحثان التعاون العلمي

مالمو – السويد في 13 نوفمبر/وام/ وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري والجامعة البحرية العالمية (World Maritime University – WMU) بمقرها بمدينة مالمو – السويد مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك تهدفان إلى تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب الأكاديمي والميداني وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الملاحية والتنمية المستدامة للقطاع البحري.

وقّع المذكرة والاتفاقية كلٌّ من الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري والبروفيسور ماكزيمو كيو ميخيا جونيور رئيس الجامعة البحرية العالمية (WMU.

و أوضح الدكتور الزعابي أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الأكاديمية و تجسد التزام أكاديمية الشارقة للنقل البحري بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي وتطوير برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تدعم رؤية دولة الإمارات في الريادة البحرية وتسهم في تبادل الخبرات العلمية والمعرفية وترسيخ مكانة الشارقة مركزًا رائدًا للتعليم والبحوث البحرية.

و قال البروفيسور ميخيا :" تعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين الأكاديميتين بدعم التطوير المستدام للقطاع البحري من خلال البحث العلمي المتقدم والتعاون الدولي ويسعدنا العمل مع أكاديمية الشارقة للنقل البحري لتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والمساهمة في إعداد كوادر بحرية مؤهلة تسهم في قيادة مستقبل صناعة النقل البحري في المنطقة والعالم.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وبناء القدرات إلى جانب خطة تنفيذية للأعوام 2025–2026 تشمل مجموعة من المشاريع البحثية المشتركة من أبرزها: مشروع "الدهو" لدراسة النقل البحري الشراعي التقليدي في المحيط الهندي ومشروع "تزويد البحّارة" المتعلق بتخطيط القوى العاملة البحرية والتدريب المستقبلي ومشروع "إدارة حركة المرور البحري الاستباقية لتطوير النماذج القائمة على تقييم المخاطر وتعزيز السلامة الملاحية.

وتؤكد هذه الشراكة الدولية حرص الجانبين على تطوير التعليم البحري وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في البحوث التطبيقية بما يواكب تطورات صناعة النقل البحري ويسهم في دعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.