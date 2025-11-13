صقر غباش يشارك في الاجتماع الدوري الـ19 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في البحرين

المنامة في 13 نوفمبر / وام / شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على رأس وفد من المجلس، في الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة بالعاصمة المنامة.

وأكد معالي صقر غباش في كلمته أن المجالس التشريعية الخليجية كانت وستبقى في طليعة المؤسسات القادرة على مواكبة التحولات العالمية بفكر منفتح ورؤية رصينة تستند الى قيم التعاون ووحدة المصير، مشيرا إلى أن العمل البرلماني الخليجي أثبت دوما أنه تجسيد للدور الحضاري والتنموي الذي تضطلع به دولنا الخليجية تحت ظل قياداتنا الرشيدة في محيطها العربي والدولي، وهو إحدى ركائز تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية، وبوابة لحوارات التسامح والعايش والسلام مع برلمانات العالم.

وترأس الاجتماع الدوري التاسع عشر، رئيس مجلس النواب البحريني معالي أحمد بن سلمان المسلم، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول الخليج العربية.

يضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الاجتماع، سعادة كل من منى خليفة حماد رئيسة مجموعة المجلس في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعائشة خميس الظنحاني نائب رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وعبّر معالي صقر غباش خلال كلمته عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود معالي أحمد بن سلمان المسلم، ومعالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، لجهودهما في الإعداد للاجتماع.

وقدّم التهنئة إلى سعادة حسن بن عبدالله الغانم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى بدولة قطر، مؤكداً أنها ثقة مستحقة تجسد ما يتحلى به من حكمة قيادية ورؤية برلمانية رصينة من شأنها إثراء الحضور البرلماني الخليجي، وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون وكوادر الأمانة العامة في التحضير لأعمال الاجتماع.

وأضاف معاليه :"لقد كان لنا شرف تولي رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكافة الأعضاء والعاملين في مجالسنا الخليجية وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم تكن فترة الرئاسة للمجلس الوطني الاتحادي لتنجح لولا الدعم الكامل الذي وجدناه منهم جميعا، واليوم، ونحن نسلم راية الرئاسة لإخوتنا في مملكة البحرين الشقيقة، فإننا نؤكد أن ما تم إنجازه خلال السنة الماضية لم يكن جهدا لدولة واحدة، بل ثمرة وعي جماعي وإيمان عميق بأن مستقبل الخليج يبنى بالتكامل وبالعمل المشترك، وأن ما كان من مسار انفتاح برلماني عالمي سيستمر ويتعمق بجهود إخوتنا في مجلس النواب لمملكة البحرين الشقيقة".

وأشار معالي صقر غباش في الكلمة إلى ما تضمنه تقرير رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري من تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وما يتعلق بمخرجات الندوة الخليجية المشتركة حول دور المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع نظام أو قانون استرشادي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كمخرج رئيسي للندوة تستفيد منه المجالس في أعمالها التشريعية.

وقال :"إننا إذ نختتم مرحلة ونستقبل أخرى، فإننا واثقون بأن الاشقاء في مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة سيواصلون هذه المسيرة الخيرة بنفس العزم والروح الوحدوية ليظل الصوت الخليجي حاضرا في كل ساحة عمل تصاغ فيها ملامح المستقبل الخليجي والعربي، وتعزز فيها جسور الحوار مع برلمانات العالم".

واستعرض معالي صقر غباش خلال الاجتماع تقرير رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثامن عشر، موضحاً أن الفترة من 12 نوفمبر 2024 حتى 12 نوفمبر 2025 شهدت زخماً كبيراً في العمل البرلماني المشترك، ومن أبرز نتائجها تعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي من خلال اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وعقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، وتفعيل قرار المواضيع الخليجية المشتركة، واجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وزيادة زخم الاجتماعات البرلمانية الخليجية على عدة مستويات.

ففي سبيل تفعيل عمل اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، جرى التنسيق والإعداد لـ (9) زيارات واجتماعات مع الجانب الأوروبي بالتنسيق والتعاون مع سفير بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث جرى عقد اللقاء البرلماني الخليجي الأوروبي المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ومعالي رئيسة البرلمان الأوروبي، واجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية مع وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في أبوظبي.

كما جرى في بند تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عقد الاجتماع الخليجي مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (جرولاك) على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في أوزبكستان، وفي مقترح عقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، تم عقد 16 اجتماعا تنسيقيا حضوريا وافتراضيا على هامش المشاركات الإقليمية والدولية.

وفي سبيل تنفيذ المواضيع الخليجية المشتركة، عقدت المجالس التشريعية الخليجية ندوة "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي "الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية"، ضمن برنامج المنتدى البرلماني التشريعي الذي تم استضافته في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي وقدم المجلس نتيجة لها مشروع قانون استرشادي في شأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وعقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثلاثة اجتماعات في سبيل تفعيل وتعزيز التنسيق البرلماني الخليجي في القضايا الخليجية المشتركة، وفي بند زيادة زخم الاجتماعات البرلمانية الخليجية على عدة مستويات، استقبل المجلس الوطني الاتحادي وفدا من الأمانة العامة لمجلس النواب في مملكة البحرين، وقدم المجلس خلال فترة رئاسته عددا من المقترحات والمرئيات لتعزيز التعاون البرلماني الخليجي المشترك.

وأثنى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في البيان الختامي على الجهود المخلصة التي بذلها المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي صقر غباش خلال رئاسته للاجتماع الدوري الثامن عشر، والتي ساهمت في تعزيز مسيرة العمل والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية.

وعبّروا عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للجهود الدولية والمقدرة التي بذلتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر في إنجاح الوساطات الإنسانية، وتيسير عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، مؤكدين أن هذه الجهود تجسد أسمى معاني الالتزام بالمبادئ الإنسانية النبيلة، وتعكس روح التضامن والمسؤولية الدولية المشتركة في إرساء عالم السلام وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما رحبوا بما تضمَّنه الاجتماع الوزاري المشترك 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في أكتوبر الماضي في دولة الكويت، من إشادة بنتائج الاجتماع البرلماني الأول بين الجانبين، والذي استضافته أبوظبي بتاريخ 23يونيو 2025م، بمشاركة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني في دول مجلس التعاون ورئيس البرلمان الأوروبي، وأكّدوا أهميةَ مواصلة هذا الحوار البرلماني البنّاء، بما يعزّز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات البرلمانية، ويخدم المصالح المشتركة ويُسهم في توطيد العلاقات الخليجية الأوروبية.

وأشاد أصحاب المعالي والسعادة بمخرجات القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وما قامت به المملكة من جهود كان آخرها رئاستها لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك، وأثنوا على جهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي كُلّفت القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكدوا على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين في أداء مهامها.

كما رحب أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء بالإعلان المشترك الصادر عن قمة الشيخ السلام، التي عُقدت في جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2025، والذي جاء تتويجاً للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعهدت الهيئة الإنسانية بحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية.

وأعربوا عن بالغ أسفهم لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة من أحداث مؤسفة، مؤكدين أهمية التهدئة ووقف أي أعمال عنف، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الحوار الوطني الشامل الذي يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للشعب السوداني الشقيق.

ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة تقديراً لما حظوا به من حفاوة بالغة، وكرم وفادة، وطيب إقامة، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين على استضافتهما لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لمملكة البحرين في رئاسة الاجتماع الدوري التاسع عشر، ومواصلة تعميق مسارات التعاون والتنسيق البرلماني الخليجي.