هيئة زايد لأصحاب الهمم تنظّم "مسيرة وطن" بمدينة العين احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54

العين في 13 نوفمبر/وام/نظّمت اليوم هيئة زايد لأصحاب الهمم فعالية وطنية كبرى بعنوان "مسيرة وطن" في مدينة العين، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 ضمن فعاليات عام المجتمع، تحت شعار "54 مليون خطوة لأجل الوطن"، وبمشاركة واسعة تجاوزت 16 ألف شخص من مختلف فئات المجتمع، في لوحة وطنية تجسّد الفخر والولاء والانتماء للوطن.

افتُتحت الفعالية بمشهد وطني مهيب لرفع علم الإمارات بطول 1200 متر، تمت حياكته بإتقان على أيدي 27 من أصحاب الهمم المنتسبين لورش التأهيل المهني التابعة للهيئة بمدينة العين ، في خطوة رمزية تعكس قوة الإرادة والعزيمة، وتؤكد مكانة أصحاب الهمم كشركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل.

وسجّل المشاركون خلال المسيرة أكثر من 54 مليون خطوة، بمتوسط 3,375 خطوة لكل مشارك لمسافة تقارب 2.5 كيلومتر، في رسالة وطنية موحّدة تؤكد أن الإمارات وطن يحتضن الجميع ويؤمن بقدرات أبنائه دون استثناء.

وشهد الحدث مشاركة الخيالة وفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، إلى جانب منتسبي الخدمة الوطنية العسكريين، وكبار المواطنين والطلاب وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، مما عزّز الطابع الوطني للفعالية وروح التلاحم المجتمعي.

وقال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم إن"مسيرة وطن" ليست فعالية احتفالية فحسب، بل هي رسالة ولاء وانتماء تجسّد رؤية الإمارات في أن يكون الإنسان – كل إنسان – محور التنمية وغاية التمكين، و مشهد رفع العلم الذي حاكه أصحاب الهمم هو تعبير صادق عن إيمان القيادة الرشيدة بقدراتهم ودورهم المحوري في مسيرة الوطن.

وأضاف : " نفخر اليوم بما حققته هذه المسيرة من مشاركة مجتمعية واسعة، عكست الوحدة الوطنية وعمق التواصل بين مختلف فئات المجتمع ،ونؤكد استمرارنا في هيئة زايد لأصحاب الهمم في إطلاق مبادرات رائدة تسهم في دمج أصحاب الهمم وتمكينهم، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة وحرصنا على تعزيز الشمولية، الابتكار، والاستدامة في مجتمعنا".

من ناحيتها قالت موزة السلامي مديرة مركز أبوظبي للتوحد:" نفخر بمشاركة أصحاب الهمم في هذا الحدث الوطني الكبير، فهم اليوم حاكوا العلم بأيديهم ورفعوه بقلوبهم، و"مسيرة وطن" تجسّد قيم الاتحاد والتلاحم، وتبرز دور أصحاب الهمم في المجتمع، ليس كمشاركين فقط بل كصنّاع إنجاز وإلهام".

و ثمنت دعم الشركاء ودورهم في نجاح هذه الفعالية، التي أكدت أن الوطن يتّسع للجميع، وأن تكامل الجهود هو الطريق نحو مجتمع أكثر شمولاً وإنسانية.