"أمرك" يستعرض قدراته المتقدمة بمعرض دبي للطيران 2025

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ يشارك المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة "أمرك" بمعرض دبي للطيران 2025 تحت مظلة مجموعة طيران أبوظبي، لتسليط الضوء على البنية التحتية المتقدمة والكفاءات التي تتميز بها منشأته، فضلاً عن توسيع شراكاتها العالمية.

ويرسخ "أمرك" من خلال مشاركته في المعرض الذي يقام من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، مرحلة جديدة من النمو والابتكار في مسيرته نحو ريادة القطاع، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لقطاع الطيران الدفاعي وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة.

وسيتم خلال المعرض توقيع عدة اتفاقيات مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين بهدف توسيع أعماله وعملياته المستقبلية، وإطلاق خطط استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراته الفنية ودمج حلول وتقنيات متقدمة في قطاع صيانة وعمرة الطائرات.

وتمثل مرافق ومنشآت "أمرك" في مدينة العين، أحد أكبر وأحدث مراكز الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات العسكرية على مستوى المنطقة ويقدّم لشركائه خدمات شاملة للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، إلى جانب الصيانة المتقدمة للمحركات ومكونات وأجزاء الطائرات.

ويعد "أمرك" المركز الوحيد المعتمد لصيانة طائرات بلاك هوك (UH-60) خارج الولايات المتحدة، وتقدم خدماتها لطائرات (C-130)، و(F16)، و(Mirage 2000)، ما يعزز مكانة الإمارات مركزا استراتيجيا لدعم الطيران العسكري.

ويواصل "أمرك" من خلال تعاونه مع أبرز المصنعين العالميين، توطين خدمات الصيانة عالية القيمة التي كانت تُنفّذ سابقًا خارج الدولة، ما يخلق فرصًا نوعية ضمن منظومة الصناعات الدفاعية ويساهم في تعزيز أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتشكل الكفاءات البشرية في "أمرك" محور نجاحه واستدامته، إذ يفخر بكوادره الوطنية التي تشكّل أكثر من ثلث القوة العاملة، مع قيادة إماراتية بنسبة 100%. فضلاً عن برامج التدريب المتخصصة التي توفرها في مدينة العين.

و يعمل "أمرك" على إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين من مواطني الدولة القادرين على مواكبة متطلبات صناعة الطيران الدفاعي الحديثة، وفق أعلى المستويات العالمية، بما في ذلك المهندسون والخبراء في الطيران، والمختصون في الصيانة الذين يتمتعون بعقود من الخبرة في مختلف المشاريع.