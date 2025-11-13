"الإمارات الصحية" تطلق خدمات مطورة ضمن ملتقى "رحلة صحية بلا بيروقراطية"

دبي في 13 نوفمبر/ وام/ أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة من الخدمات المطورة ضمن ملتقى "رحلة صحية بلا بيروقراطية" الذي أقيم اليوم في "متحف الاتحاد" بدبي، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.

يأتي هذا الملتقى في إطار التزام المؤسسة بتجسيد توجهات حكومة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، ضمن منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة وابتكاراً.

وأكد الدكتور يوسف السركال أن الملتقى يأتي ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وترسيخ نهج حكومي أكثر فاعلية ومرونة، من خلال تجاوز التحديات التقليدية وتكريس منظومة عمل مؤسسية تضع المتعامل شريكاً رئيسياً في تصميم الخدمات وتحسينها.

وأوضح أن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً فكرياً شاملاً نحو حكومة أكثر استباقية وإنسانية، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في الانتقال بممارسات التصفير إلى مستوى جديد من خلال تبسيط الإجراءات، وتحقيق تكامل الأنظمة الرقمية، وتسريع الخدمات الصحية عبر حزم مترابطة تغطي مختلف مراحل الحياة.

وأكد أن المتعامل جوهر كل مبادرة ومحور كل تطوير، وأن النجاح الحقيقي يتحقق بتكامل الجهود وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن رحلة صحية أكثر سلاسة وجودة وإنسانية، تعكس التزام المؤسسة المستمر بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وشملت الحزمة المطورة عدداً من الخدمات الحيوية التي غطّت مراحل رحلة المتعامل الصحية من الحجز إلى التشخيص والعلاج، منها التسجيل السريع الذي يتيح للمتعامل إتمام إجراءات التسجيل بخطوة واحدة خلال أقل من خمس دقائق عبر الهوية الرقمية (UAE Pass)، وتقليص عدد الزيارات في خدمة التشخيص الاستباقي لهشاشة العظام وسرطان الثدي من خمس زيارات إلى زيارة واحدة فقط، والملف الصحي الرقمي الذي يربط بيانات المتعاملين مع الكوادر الطبية ويمكن من الوصول الموحد للخدمات..وغيرها من الخدمات .

وشملت فعاليات الملتقى عدداً من الفقرات التي عكست روح التحول المؤسسي في المؤسسة، حيث جسد عرض فيديو بعنوان "نبض الحياة"، مسارات الحياة المختلفة ومدى ارتباط خدمات المؤسسة برحلة الإنسان منذ الولادة وحتى المراحل المتقدمة من العمر.

وتم استعراض أبرز الإحصاءات الخاصة بعمليات تصفير البيروقراطية وما تحقق من تقليص في الخطوات الإدارية وتحسين في زمن إنجاز الخدمات، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "تجربة المتعامل في قلب التحول الرقمي".

وشهد الملتقى تكريم مجموعة من الشركاء والمتعاملين والموظفين الذين أسهموا في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، تقديراً لدورهم في تجسيد مبادئ تصفير البيروقراطية وتحقيق التحول الإيجابي في تجربة المتعامل.

يأتي تطوير هذه الحزم ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، بما ينسجم مع رؤية "مئوية الإمارات 2071 " الرامية إلى تحقيق السعادة للمجتمع والارتقاء بجودة الحياة عبر تسخير العلوم والتقنيات المستقبلية، وتقديم خدمات استباقية بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال.