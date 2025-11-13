طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 20:08 و الجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:20 والمد الثاني عند الساعة 06:07 و الجزر الأول عند الساعة 12:07 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 80 40

دبي 31 20 80 40

الشارقة 32 19 85 30

عجمان 30 20 80 30

أم القيوين 31 21 75 40

رأس الخيمة 32 17 70 30

الفجيرة 31 22 60 20

العـين 31 19 60 20

ليوا 35 18 80 30

الرويس 29 22 75 45

السلع 28 20 80 40

دلـمـا 30 23 60 20

طنب الكبرى / الصغرى 31 24 80 35

أبو موسى 31 24 80 25