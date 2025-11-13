مؤسسة الليوان للثقافة والتراث تنظم مؤتمر المرأة الإماراتية 2025

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث نظمت المؤسسة مؤتمر المرأة الإماراتية 2025 ، بعنوان "يداً بيدِ المرأة الإماراتية… ريادة، ابتكار، واستدامة عالمية" وذلك انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة .

جاء المؤتمر الذي عقد أمس في فندق دوست تاني ليشكل منصة وطنية للحوار والتمكين،و تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية ومسيرتها الرائدة في مختلف المجالات، واستشراف مستقبلها في ظل التحولات الرقمية وتوجهات الاستدامة العالمية.

وأكدت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان في كلمتها الإفتتاحية التي ألقاها نيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، مشيدةً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، وبرؤى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في ترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في النهضة الوطنية والعالمية.

شهدت أعمال المؤتمر مشاركة واسعة ومتنوّعة من القيادات النسائية الإماراتية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتنمية المجتمع وممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أكاديميين وطلبة، إلى جانب خبراء وروّاد الفكر والابتكار، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، والهيئات العسكرية، وشخصيات مجتمعية وإعلامية، فضلًا عن مختصين في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم وريادة الأعمال.

و أسهم هذا الحضور النوعي في إثراء النقاشات، حيث تفاعل المشاركون مع الأفكار والرؤى المطروحة التي ركّزت على تعزيز الريادة النسائية ودعم الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسية تناولت قضايا تمسّ مسيرة المرأة الإماراتية وموقعها في التنمية الوطنية؛ ناقشت الجلسة الأولى موضوعات التعليم، التمكين السياسي، والريادة الرقمية، ودور التحول الذكي في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة فيما ركزت الجلسة الثانية على الحوكمة الإلكترونية، والابتكار، والبحث العلمي، وتطوير المواهب الوطنية، بينما خُصصت الجلسة الثالثة لعرض تجارب رائدات إماراتيات قدمن قصص نجاح ملهمة في مجالات ريادة الأعمال، الإقتصاد، الإعلام، التعليم، الطاقة، والثقافة، مجّسدات قيم الإرادة والريادة والإبداع.

وتواصل مؤسسة الليوان للثقافة والتراث الجهود الوطنية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يرسخ مكانة الإمارات منارة عالمية في الريادة والاستدامة وتمكين المرأة.