"ضمان" تطلق مبادرات شهر التوعية بالمرض السكري

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / أطلقت الشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، سلسلة من المبادرات التوعوية والصحية بالتزامن مع شهر نوفمبر الحالي للتوعية بمرض السكري، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الصحة الوقائية وتمكين الأفراد من تبنّي أنماط حياة صحية تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

شملت المبادرات التي أطلقتها "ضمان" حملات توعوية داخل مقرات عمل العملاء، وفحوصات وقائية للكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب ندوة افتراضية يقدمها خبراء مختصون لعرض أحدث المعارف والرؤى حول مرض السكري، فضلاً عن إصدار نشرة خاصة تسلط الضوء على أمراض الغدد الصماء وأهمية المتابعة الدورية للصحة العامة.

يأتي إطلاق هذه المبادرات في ظل تزايد انتشار مرض السكري عالميًا، حيث تشير بيانات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن نحو 589 مليون بالغ يعانون من المرض حول العالم، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 853 مليون شخص بحلول عام 2050، مما يعزز الحاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية فعالة.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، إن الشركة تواصل التزامها الراسخ بترسيخ ثقافة الوقاية من الأمراض، مشيراً إلى أن المبادرات التي تطلقها تهدف إلى توعية الأفراد وتسهيل حصولهم على رعاية صحية عالية الجودة.