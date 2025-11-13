وزارة المالية تنظم برنامجاً تدريبياً متكاملاً لمبادرة "قادة المال"

دبي في 13 نوفمبر /وام/ نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي، فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة "قادة المال"، ضمن برنامج "المستشارين الماليين الشباب"، بمشاركة نخبة من الشباب الإماراتي، وذلك في إطار التزامها بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ مالياً وقادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع.

يُعد البرنامج استمر أربعة أيام واختتم اليوم، المرحلة الأولى من المبادرة، ضمن مختلف قطاعات وزارة المالية واستهدف تعريف المشاركين بآليات العمل المالي الحكومي، وتمكينهم من اكتساب مهارات وإعداد تحليل الميزانيات وآليات تخصيص الموارد المالية، وإدارة الإيرادات والمالية العامة والأصول الحكومية إلى جانب إدارة الدين العام والتحول الرقمي في الأنظمة المالية.

وتم تعريف المشاركين بآلية إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة والتي تسهم في رفع مؤشرات التنافسية العالمية للدولة في المجال المالي، واطلاعهم على أهم الدراسات المالية والاقتصادية التي تعدها الوزارة والتي تساهم في عملية اتخاذ القرارات والسياسات المالية.

وجرى التطرق إلى دور مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في التنسيق المالي على مستوى الدولة.

وشمل البرنامج جلسات تفاعلية قدمها نخبة من القيادات والخبراء في الوزارة وتضمنت استعراض أبرز التشريعات الضريبية ودور الضرائب في تمويل التنمية، وتسليط الضوء على علاقات الدولة مع المؤسسات المالية الدولية، وذلك بما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية.

كما تضمن البرنامج عرضاً تعريفياً حول الاتصال الحكومي والإعلام المالي، وأهميتهما في تعزيز الوعي العام بالسياسات المالية وتوضيح أثرها على المجتمع والاقتصاد الوطني.

واطّلع المشاركون على آليات التواصل الاستراتيجي التي تتبعها الوزارة في إيصال رسائلها المالية والإعلامية، ودور الإعلام المالي في دعم الشفافية وتعزيز الثقة بسياسات الحكومة المالية.

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، إن هذا البرنامج يعد فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب على دورة إعداد الميزانية العامة للاتحاد وآليات إدارة الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى المراحل المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز معارفهم ويسهم في بناء قدراتهم في مجالات العمل المالي والاقتصادي، وصُممت جلسات وبرامج عمل لتمنح المشاركين فهماً عميقاً لعملية التخطيط المالي وتخصيص الموارد العامة بما يحقق الكفاءة والاستدامة، مع تعريفهم بالتطور التاريخي للميزانية الاتحادية ودورها في دعم النمو الاقتصادي الوطني، نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات المالية التحليلية التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المستقبلية، وتعزيز إدراكهم لأهمية الانضباط المالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

بدورها، قالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إن البرنامج التدريبي لمبادرة "قادة المال" يمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين التدريب والتعليم التطبيقي، حيث تفاعل المشاركون مع فرق العمل المختلفة لاكتساب خبرة مباشرة في كيفية إدارة الموارد المالية العامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأتاح البرنامج فرصة مهمة للتعرف على منظومة تنفيذ إجراءات وسياسات المالية العامة وإغلاق الحسابات ورفع الحساب الختامي الموحد للحكومة الاتحادية وإدارة الأصول الحكومية ومنظومة المشتريات الحكومية وإدارة الخزانة، إلى جانب تسليط الضوء على التحول الرقمي في الأنظمة المالية، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وتضمن البرنامج عروضاً تخصصية قدمتها مختلف قطاعات وزارة المالية، بما عزز الجانب التطبيقي للجلسات التفاعلية ومنح المشاركين فهماً عملياً متقدماً لمنظومة العمل المالي الاتحادي.

واستعرض قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية آليات إعداد الميزانية العامة وتخصيص الموارد، وقدم قطاع الإدارة المالية الحكومية عرضاً حول الحوكمة المالية وكفاءة الإنفاق العام، فيما تناول قطاع العلاقات المالية الدولية مجالات التعاون المالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، كما قدم قطاع السياسات الضريبية عرضاً حول التشريعات الضريبية الحديثة والفوترة الإلكترونية والتعاون الدولي في المجال الضريبي.

ويعكس هذا التنوع في محتوى البرنامج تكامل أدوار قطاعات الوزارة في تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على فهم آليات العمل المالي الحكومي وتوظيفها في تطوير السياسات المستقبلية بكفاءة واستدامة.

جدير بالذكر أن مبادرة "قادة المال" تأتي بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتحقيق مستهدفات عام المجتمع.