رئيس جامعة خليفة: حريصون على توظيف العلوم والابتكار لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / أكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على توظيف العلوم والابتكار لتحفيز البحوث المتصلة بتعزيز صحة ورفاهية المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح النسخة الثالثة من ندوة "إطالة الحياة الصحية" التي تستضيفها الجامعة بدعم من منتدى نيتشر العالمي، تحت عنوان: "قياس الشيخوخة الصحية" وتستمر يومين.

حضر الافتتاح معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتورة حبيبة الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة، إلى جانب البروفيسور سيباستيان ثولت، رئيس تحرير مجلة "نيتشر إيجينغ" المتخصصة في الشيخوخة، وأكثر من 25 خبيرا دوليا في الصحة العامة وبحوث الشيخوخة.

ورحب البروفيسور الحجري بالوفود والمشاركين في الندوة، مثمنا الجهود التعاونية التي تبذلها الجهات ذات الصلة في دولة الإمارات والمجتمع البحثي في المنطقة، إضافة إلى الشركاء الدوليين الذين ساهموا في تنظيم هذا الحدث في أبوظبي.

وأكد سعادته التزام جامعة خليفة بتكوين مجتمع أكثر صحة وقدرة على التكيف من خلال توظيف العلوم والابتكار وتكامل السياسات، وأضاف : "نواصل، عن طريق جمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم في هذه الندوة، تعزيز فهمنا الجماعي لطول العمر ورفاهية المجتمع، مع دعم البحوث التي يمكن أن تحسّن جودة الحياة للأجيال القادمة".

واستعرضت الندوة أكثر من 100 عرض تقديمي للطلبة خلال يومها الأول، لتسليط الضوء على البحوث الرائدة من جامعة خليفة والمؤسسات الشريكة في مجال الطب الحيوي.

وألقت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي الكلمة الافتتاحية للندوة، وسلطت الضوء من خلالها على التزام أبوظبي الاستراتيجي بتشجيع الابتكار والبحث في علوم الحياة الطويلة الصحية.

وقالت سعادتها إن الندوة تسلط الضوء على التزامنا المشترك بالسعي لتمديد العمر المتوقع وفترة الحياة الصحية، ما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا لعلوم الحياة الطويلة والابتكار في هذا المجال ونعمل، من خلال مبادرات مثل الصحة المستقبلية وبرنامج الجينوم المرجعي الإماراتي، وبالتعاون مع جامعة خليفة، على دفع عجلة التقدم في مجال الطب الدقيق وبناء مجتمع يتمتع بحياة صحية أطول.

من جانبها، قالت الدكتورة حبيبة الصفار، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة جامعة خليفة مع دائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومنظمة نيتشر العالمية في تنظيم ندوة "إطالة الحياة الصحية" تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك الذي يدعم بناء مجتمع يتمتع بجودة حياة وصحة مستدامة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات العلمية تعزز من مكانة الدولة مركزا عالميا للبحث والابتكار في مجالات الطب الحيوي والعلوم الصحية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الدراسات التطبيقية التي تُعنى بالصحة العامة وطول العمر.

وأضافت أن الندوة تطرقت إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية التي تدعم إطالة فترة الحياة الصحية وبناء منظومة صحية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وتحدث البروفيسور كاري كريستينسن من جامعة جنوب الدنمارك، والبروفيسور تيري موفيت من جامعة ديوك الفرنسية، حول التصور العالمي للشيخوخة والصحة النفسية.

وشهدت الندوة جلسة بعنوان "قياسات الجسم ووظائف الأعضاء كأساس للشيخوخة الصحية"، تحدّث فيها البروفيسور جون بيرد، والدكتور دان بيلسكي من جامعة كولومبيا، والدكتور جيمي جاستيس من كلية الطب في جامعة ويك فورست، والبروفيسور هايك بيسكوف-فيراري من جامعة بازل.

وركزت جلسة بعنوان "قياس الشيخوخة في مجموعات البيانات الجزيئية ذات الأبعاد العالية" على بحوث الشيخوخة، وقدم خلالها البروفيسور فاديم غلاديشيف من كلية الطب بجامعة هارفارد، والبروفيسور جوانغ هوي ليو من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، والبروفيسورة كورنيليا فان دون من جامعة أوكسفورد، والدكتور يوريس ديلين من المركز الطبي بجامعة لايدن، عروضا توضيحية ناقشوا فيها المعلومات الكمية والحيوية المتعددة المتاحة حول الشيخوخة والعمر الطويل الصحي والمؤشرات الصحية العالمية.