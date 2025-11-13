أبوظبي العالمي يستضيف اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة لـ"إيوسكو"

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM"، اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لـ"إيوسكو" "IOSCO"، في أبوظبي.

وأكد هذا التجمع الهام للجهات التنظيمية الرائدة في مجال الأوراق المالية في المنطقة، دور أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً يتميّز بالثقة والتواصل الدولي، ويسهم في تعزيز الحوار والتعاون التنظيمي عبر الحدود.

جمع الاجتماع المغلق للجنة، 29 جهة تنظيمية عضواً في المنظمة، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وناقش المشاركون مسائل محورية تتعلق بتطوير أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك تعميق وتوسيع وتكامل هذه الأسواق، ومواءمتها مع المعايير التنظيمية العالمية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتطوير القدرات الإشرافية.

وستنعكس نتائج هذه المناقشات في الأجندة المستقبلية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، التي تشمل تعزيز مرونة الأسواق، ودعم الابتكار الرقمي، والحفاظ على النزاهة المالية.

وشهد اليوم الأخير من الفعالية،أمس انعقاد مؤتمر رفيع المستوى، تناول أهمّ الفرص والتحديات التي تشكّل ملامح الأسواق المالية والجهات التنظيمية في المنطقة.

وتضمّنت الجلسات الحوارية العامة مجموعة من المواضيع المحورية مثل التحولات الراهنة في الأسواق، والاعتبارات التنظيمية والسياسات، والابتكار في أسواق رأس المال، إلى جانب جلسات مخصصة تناولت الترميز وتقنية دفاتر السجلات الموزعة، والاستدامة والأهمية المالية، بالإضافة إلى "صعود الائتمان الخاص: الفوائد والمخاوف".

ويرأس سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ، حالياً، لجنة أفريقيا والشرق الأوسط. تضمّن الاجتماع كلمة ترحيبية ألقاها إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، إن اجتماع الهيئات التنظيمية التابعة للجنة أفريقيا والشرق الأوسط في أبوظبي يشكل محطة محورية في مسيرة تطور أسواق رأس المال في المنطقة، فمن خلال تعزيز التعاون العابر للحدود، وتبنّي أحدث الابتكارات، والمواءمة مع المعايير التنظيمية العالمية، نواكب مستقبل تطور الأسواق المالية، ونسهم في رسم ملامحه.

وأضاف أن طموحنا المشترك، أن نجعل من الشرق الأوسط وأفريقيا مركزاً رائداً، ومرناً، وموجهاً نحو المستثمرين، يقود النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن سلامة ونزاهة الأسواق المالية، ما يعزز ثقة المستثمرين بها.

وفي حديثه عن الاجتماع رفيع المستوى للجنة أفريقيا والشرق الأوسط قال إيمانويل جيفاناكيس: "باعتبارنا جهة تنظيمية قائمة على المعايير التنظيمية الدولية، ومصممة لدعم نمو قطاع الخدمات المالية في أبوظبي، بطريقة شفافة ومتوازنة، تعكس استضافتنا لهذا الحدث، أهمية تعاون الجهات التنظيمية في تعزيز أسواق رأس المال القوية، والفعّالة، والمستعدة لمستقبل مستدام، يدعم النمو الاقتصادي المستمر، ومع التطور المتسارع في المشهد المالي العالمي، أصبح تطوير منهجياتنا التنظيمية والتعاون ضرورة ملحّة، بما في ذلك القدرة على التكيّف والشمولية، مع ضمان وجود منظومة تنظيمية موثوقة وجديرة بالثقة".

تُعدّ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية لقطاع الأوراق المالية، وتعمل على تعزيز حماية المستثمرين، وضمان عدالة وكفاءة الأسواق، ودعم استقرار النظام المالي العالمي.