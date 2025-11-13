إقامة دبي تشارك في مؤتمر“تيتاميك” بإسطنبول

إسطنبول في 13 نوفمبر / وام / شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في مؤتمر “تيتاميك – TITAMIC Users Forum” الذي نظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ضمن فعاليات الندوة العالمية للمسافرين التي استضافتها مدينة إسطنبول وذلك في إطار تعزيز حضورها الدولي وتبادل الخبرات في قطاع السفر والطيران.

ترأس الوفد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، بمشاركة عدد من الضباط، واستعرضت إقامة دبي أبرز التجارب المبتكرة في إدارة حركة المسافرين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب عرض حلول ذكية تدعم كفاءة المنافذ الجوية وتحسين تجربة السفر.

وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: “مشاركتنا في هذا المنتدى العالمي تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي نموذجًا متفرّدًا في كفاءة المنافذ وإدارة تجربة المسافر.. مستمرون في تبنّي الحلول الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لضمان أن تبقى مطارات دبي في مقدّمة الوجهات التي تقدم تجربة سفر استثنائية، تُمثّل قيم دولتنا في الريادة والابتكار وخدمة الإنسان".

وأوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن المشاركة في المؤتمر تشكل فرصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض تجارب دبي الريادية في مجال إدارة المنافذ الجوية وقال :" نعمل وفق نهج استباقي يهدف إلى تطوير منظومة السفر الذكي وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع المؤسسات المعنية بقطاع الطيران، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في إدارة المنافذ وتسهيل حركة المسافرين حول العالم".