سعود بن صقر يشهد "ملتقى وفد الرؤساء التنفيذيين من وفا العالمية" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 نوفمبر/وام/ شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، "ملتقى وفد الرؤساء التنفيذيين من وفا العالمية"، الذي استضافته هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في منتجع موڤنبيك بجزيرة المرجان، بمشاركة أكثر من 40 رئيساً تنفيذياً ومسؤولاً دولياً من كبرى الشركات العالمية، وحضور عددٍ من كبار المسؤولين، بهدف بحث فرص النمو والتعاون في قطاعات الأعمال المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والابتكار.

وأكد سموه أن رؤية رأس الخيمة تقوم على بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والشراكات النوعية، ويُسهم في صياغة مستقبل مزدهر ومستدام.

وأشار سموه إلى أن اجتماع نخبة من القيادات التنفيذية العالمية في رأس الخيمة يعكس ثقة راسخة بقدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال متقدمة تتسم بالمرونة والوضوح والتنافسية، وتُمكّن المستثمرين من تحقيق طموحاتهم بثقة واستدامة.

وأوضح سموه أن مسار التنمية في رأس الخيمة يركز على تعزيز الاقتصاد من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور فاعل في دعم النمو منوها إلى أن هذا المسار يشمل أيضا تطوير بنية تحتية متقدمة تعزز ارتباط الإمارة بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتدعم تنافسيتها، وتنعكس إيجاباً على جودة حياة أفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن قصص النجاح التي تشهدها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والاقتصاد الرقمي في رأس الخيمة هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة والمستثمرين وجهود الشركاء الدوليين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون، وتطوير مشاريع مبتكرة تعود بالنفع على الإمارة وضيوفها والمستثمرين فيها.

ونوه سموه إلى أن رأس الخيمة تعد اليوم واحة للازدهار وتحقيق الطموحات، ووجهة للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، في ظل مجتمعها المتنوع الذي يحتفي بالمواهب ويسهم بفعالية في نهضتها التنموية المتواصلة.

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على هامش فعاليات الملتقى، عدداً من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال المشاركين في الوفد وتبادل معهم الأحاديث حول آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص التي توفرها الإمارة لقطاعات الأعمال المختلفة، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية متقدمة تعزز الاستثمار والابتكار.

وشهدت الجلسة الرئيسية تقديم لمحة عن أهداف الزيارة إلى رأس الخيمة وأهمية تعريف قيادات الشركات العالمية بالفرص المتاحة في الإمارة، تلاه عرض ترحيبي من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، استعرض فيه دور هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما توفره من حلول متكاملة للمستثمرين من مختلف الأحجام والقطاعات.

وتضمّن برنامج الملتقى عروضاً تعريفية متخصصة حول شركة "مرجان"، و"هيئة مدينة الابتكار"، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تم خلالها استعراض مكانة الإمارة بوصفها وجهة سياحية متنامية تجمع بين المقومات الطبيعية الفريدة والمنتجات السياحية عالية الجودة.

واختُتم الملتقى بحوار تفاعلي بين المتحدثين والرؤساء التنفيذيين المشاركين ركّز على مواءمة الفرص الاستثمارية مع احتياجات الشركات العالمية وخططها التوسعية في المنطقة.

يأتي تنظيم "راكز" للملتقى في إطار جهود الإمارة لتعميق شراكاتها مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسليط الضوء على ما تمتلكه من فرص في قطاعات رئيسية مثل الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المستدامة.

وشكلت الفعالية منصة مباشرة للتواصل بين صُنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير مشروعات مشتركة طويلة المدى، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة.

ويعد الحدث خطوة أخرى في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ حضورها على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال إبراز منظومتها المتكاملة الداعمة للأعمال، والتي تشمل المناطق الاقتصادية المتخصصة، والمشاريع السياحية الكبرى، ومبادرات التحول الرقمي والاستدامة، كما تسهم في تعريف قادة الشركات الدولية بقصص النجاح التي تحتضنها الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، بفضل استقرارها الاقتصادي، وفرصها الواعدة، ونمط الحياة المتوازن الذي تقدمه.