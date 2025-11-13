الشارقة للتمكين الاجتماعي توقع اتفاقية مع المجلس العربي لتمكين الأيتام

الشارقة في 13 نوفمبر / وام / وقعت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس العربي للطفولة والتنمية في جمهورية مصر العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات خدمة وتمكين الأيتام وتطوير البرامج النوعية التي تُعنى بقضايا الطفولة في العالم العربي.

وقعت الاتفاقية سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وسعادة الدكتور حسن البيلاوي، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

وأكدت السويدي أن الاتفاقية خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العربية لخدمة وتمكين الأيتام، مشيرة إلى أن التعاون يعزز تبادل الخبرات وتطوير الأدوات العلمية والمهنية التي تسهم في بناء قدرات الأبناء وتمكينهم من مهارات الحياة الحديثة، بما يواكب التحولات الاجتماعية والتنموية في العالم العربي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن البيلاوي أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لدعم وتمكين الأطفال بالاستعانة بنموذج المجلس "تربية الأمل"، الهادف إلى بناء الذات وتنمية القدرات والإبداع لدى الأطفال.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الشارقة مركزا رائدا في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.