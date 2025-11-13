افتتاح مبنى التدريب ونقل المعرفة ومختبر زراعة الأنسجة النباتية في "إكبا" بدبي

دبي في 13 نوفمبر / وام /أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن افتتاح

مرافق “إكبا” الجديدة للبحث والتدريب يُعد خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار الزراعي في دولة الإمارات، مشيرةً إلى الدور المحوري للمركز في دعم “الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051” وتمكين المحاصيل من الازدهار في البيئات الجافة والملحية من خلال البحث العلمي.

جاء ذلك خلال افتتاح مبنى التدريب ونقل المعرفة ومختبر زراعة الأنسجة النباتية ونظام الاستزراع المائي المتكامل في مقر المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.

وأوضحت معاليها أن مسيرة تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي ترتكز على العلم والتقنيات الحديثة.

تم تشييد المرافق الجديدة بدعم من مجموعة الرستماني، في خطوة تعزز دور المركز في تطوير حلول علمية مبتكرة تدعم الأمن الغذائي، عقب وضع حجر الأساس في سبتمبر 2024، بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأكدت سعادة الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام لإكبا أن افتتاح المرافق يعكس أهمية الشراكات في تطوير العلوم والابتكار والاستدامة، موضحةً أن المرافق الجديدة تشكل استثماراً في المعرفة وبناء القدرات، وستوفر منصة للتعاون بين المزارعين والباحثين وصناع القرار.

وأضافت أن مختبر زراعة الأنسجة ونظام الاستزراع المائي المتكامل سيمكنان المركز من تطوير نماذج فعالة لاستخدام المياه بما يتناسب مع طبيعة البيئات الجافة والمالحة.

من جانبه قال سعادة مروان عبد الله الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني، إن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وإكبا أثمر إنشاء مرافق بحثية وتدريبية جديدة تدعم الجهود الوطنية في مجالات الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية، موضحاً أن هذه المرافق توفر بيئة علمية تعزز عمل الباحثين والطلاب والمزارعين، وتمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.