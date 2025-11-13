اختتام "تحدي رأس الخيمة للسكري " بمشاركة 5500 متنافس

رأس الخيمة في 13 نوفمبر / وام / اختتم اليوم "تحدي رأس الخيمة للسكري 2025" الذي نظمه مستشفى رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

فقد انضم أكثر من 5500 مشارك من جميع أنحاء دولة الإمارات إلى رحلة استمرت 12 أسبوعا بدأت في 21 أغسطس الماضي وانتهت اليوم قبيل "اليوم العالمي للسكري".

أقيم حفل توزيع الجوائز في مستشفى رأس الخيمة بحضور خالد عبد الله الشحي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في رأس الخيمة وعدد من المسؤولين وتم تكريم الفائزين في فئات الفعاليات البدنية والافتراضية والشركات.

وأشاد الدكتور رضا صديقي المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة بالمشاركين منوها إلى أن مرض السكري يعد أحد أكثر التحديات الصحية إلحاحا في عصرنا، وغالبا ما يؤدي إلى أمراض القلب وتلف الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة .

وقال إن "تحدي مرض السكري" أكد أن مهمة مستشفى رأس الخيمة، لا تقتصر على علاج داء السكري فحسب، وإنما تسهم في تغيير نظرة الناس إليه وأنه من خلال المعرفة والانضباط يمكن إدارة داء السكري والسيطرة عليه.