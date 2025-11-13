مركز الاستدامة بكهرباء دبي يضيف برنامجين جديدين لبرامج الشهادات المهنية الدولية

دبي في 13 نوفمبر / وام / أعلن مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي عن إضافة برنامجين جديدين لبرامج الشهادات المهنية الدولية التي يوفرها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة وهما برنامج الشهادات المهنية الدولية في الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني (BIPV) بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا "SUPSI" والوكالة الدولية للطاقة، وبرنامج الشهادات المهنية الدولية "محترف الطاقة الهيدروجينية" بالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي" فيما ينظم المركز الدورة الرابعة من برنامج "الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة".

تهدف برامج المركز إلى صقل مهارات المختصين والمشاركين وتوسيع معارفهم في أبرز مجالات الاستدامة وعند الانتهاء من الدورة التدريبية واجتياز الامتحان بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة احترافية معتمدة وأطلق المركز حتى الآن 15 دورة تدريبية احترافية تخرج منها 294 مشاركاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسهم مركز الاستدامة والابتكار في تعزيز جاهزية قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل من خلال معارضه التوعوية حول أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب إطلاقه للبرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة.

وينظم مركز الاستدامة والابتكار الدورة التدريبية الأولى من برنامج الشهادات المهنية: "الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني" في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

فيما ينظم بالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي" الدورة الأولى من البرنامج التدريبي "محترف الطاقة الهيدروجينية" من 17 إلى 19 نوفمبر 2025.ويهدف إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهيدروجين، مع تركيز خاص على أساليب التخزين والتعامل الآمن، والتشريعات القانونية.. على أن تقام بالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي" الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي "الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة" من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل.