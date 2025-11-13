"سايكلوتك" تؤسس شركة تابعة لها بمجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام/ أعلنت شركة "سايكلوتك – CycloTech" النمساوية المتخصصة في تطوير تقنيات الطيران عن تأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها ضمن مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار في مدينة "مصدر" بأبوظبي مما يسهم في ترسيخ حضور"سايكلوتك" في منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهودها في تسويق وتطبيق نظامها المبتكر للدفع "سايكلو روتر - CycloRotor" في الأسواق الإقليمية والعالمية.

فيما يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة "سايكلوتك" في تأسيس وتشغيل عملياتها الإقليمية من خلال ربطها بالمستثمرين والشركات الاستثمارية وشركات الاستشارات الاستراتيجية وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن منظومة التنقّل المتنامية في أبوظبي.

يأتي توسّع "سايكلوتك" انسجامًا مع رؤية إمارة أبوظبي في تطوير حلول التنقل الجوي المبتكرة وبناء اقتصاد تنافسي وترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للابتكار والصناعات المستقبلية.

وتسهم تقنية "سايكلو روتر" الفريدة التي طورتها الشركة في تمكين عمليات تصميم طائرات عمودية مدمجة ذات قدرات طيران عالية، بما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنقل الجوي داخل المدن ولتوصيل الطلبات.

ومن مقرها الجديد في مدينة "مصدر"، ستتعاون الشركة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاعتماد والتنظيم بما يمكنها من طرح أنظمة "سايكلو روتر" للاستخدامات التجارية والمدنية في مجال الطيران.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس قرار شركة "سايكلو تك" إطلاق أعمالها في أبوظبي مكانة الإمارة مركزا عالميا لإطلاق حلول التنقل المستدامة والمتقدمة، وجاهزية مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في دعم توظيف أحدث الابتكارات في مجال النقل والتنقل المتقدم ويأتي هذا التوجه مدعومًا بكفاءة السياسات والأطر التنظيمية التي أرستها أبوظبي، بما يضمن بيئة أعمال فاعلة وآمنة تسهّل توظيف التقنيات المستقبلية وتسرع نمو الشركات المبتكرة".

من جهته، قال الدكتور ماركوس باور، الرئيس التنفيذي لشركة "سايكلو تك": "يمثل تأسيس فرعنا الجديد في أبوظبي خطوة مهمة ضمن مسيرة الشركة، وبفضل الدعم الاستراتيجي الذي حظينا به من مكتب أبوظبي للاستثمار ومن خلال المنظومة المتكاملة في مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة أصبح لدينا الآن القدرة المثالية على الانتقال بتقنية "سايكلو روتر" إلى مرحلة التشغيل الفعلي.. وتُعد أبوظبي المنصة المثالية لتوسيع نطاق تقنيتنا عبر الشرق الأوسط والأسواق العالمية".

وتتمتع أبوظبي ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي وسياسات داعمة ومنظومة أعمال متكاملة مما يجعل منها وجهة مثالية للشركات المبتكرة لتطوير واختبار ابتكاراتها تمهيدًا لإطلاقها التجاري.

ويعكس انضمام "سايكلو تك" إلى المنظومة، التزام الإمارة الاستراتيجي بتطوير حلول الطيران المبتكرة ودفع مسيرة التحوّل الصناعي طويل الأمد.