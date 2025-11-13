أبوظبي تستضيف مؤتمر رواد الأعمال الصينيين العالمي 2027

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ تنظم غرفة التجارة الصينية العامة الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الصينيين في العاصمة أبوظبي خلال شهر أكتوبر 2027.

يُعد هذا الحدث إنجازًا بارزًا يعكس مكانة الإمارة ودولة الإمارات على الصعيد الدولي، إذ يرسخ موقع أبوظبي مركزا عالميا رائدا للشراكات التجارية والتفاعل الثقافي بين المجتمعات الاقتصادية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التواصل بين رواد الأعمال الصينيين حول العالم، بما يسهم في دعم العلاقات التجارية الدولية وترسيخ جسور التفاهم بين الثقافات.

ومن المقرر أن يستضيف مركز أدنيك أبوظبي فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر، التي تُعد منصة عالمية رائدة تُنظم كل عامين، وتجمع نخبة من رواد الأعمال والقادة الاقتصاديين الصينيين من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد أواصر التفاهم المتبادل، إضافة إلى كونها ملتقى ثقافياً يرسخ جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال الصينية حول العالم.

جاء الإعلان عن استضافة أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور زانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، والدكتور جوناثان تشوي، عضو لجنة دائمة في اللجنة السياسية الاستشارية الشعبية ورئيس غرفة التجارة الصينية العامة في هونغ كونغ، وتانغ زينغانج، رئيس غرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات العربية المتحدة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي التاسع عشر للأعمال التجارية العالمية، وزومينغتاو، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات العربية المتحدة والمدير العام للفعاليات المتعددة ، وسعادة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال وممثلي الجهات الرسمية من دولة الإمارات والصين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تُرسّخ هذه الخطوة مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال الدولية والتعاون بين الثقافات، ويتماشى مؤتمر رواد الأعمال الصينيين العالمي تماماً مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز دور دولة الإمارات جسرا يربط بين الشرق والغرب، وإقامة شراكات فاعلة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار ويمثل هذا الحدث منصة مثالية لرواد الأعمال الصينيين وقادة الأعمال العالميين لاستكشاف فرص جديدة وبناء علاقات طويلة الأمد، ونتطلع إلى الترحيب بآلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم”.

وقال الدكتور جوناثان تشوي: “سعداء باختيار أبوظبي لاستضافة الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر رواد الأعمال الصينيين العالمي في عام 2027 ويُعد هذا الحدث التاريخي محطة مهمة من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية، وتوثيق التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على أبناء الجالية الصينية وشركائنا الدوليين على حد سواء".

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “يتماشى هذا الحدث العالمي المرموق مع رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال على مستوى العالم، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الدولي”.

وقال سعادة سعيد الفزاري من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تعكس استضافة هذا الحدث المكانة المتنامية لعاصمتنا وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز التبادل الثقافي”.

وأكد المتحدثون؛ خلال المؤتمر الصحفي، التزام دولة الإمارات بدعم ريادة الأعمال والابتكار على مستوى العالم، مشيرين إلى البنية التحتية المتطورة عالمياً التي تمتلكها العاصمة أبوظبي، وأهمية استضافة هذا الحدث المرموق الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة التنظيمية ومكانتها الاقتصادية.

تمثل استضافة المؤتمر في العام 2027 محطة بارزة في مسيرة إمارة أبوظبي، إذ تُقام فعالياته للمرة الأولى في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلافا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، ما يعكس مكانة العاصمة المتنامية وجهة رائدة لاحتضان أبرز الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الدولية.

ومنذ انطلاقته في العام 1991، تَنَقّل المؤتمر بين عدد من المدن العالمية، فيما استضافت غرفة تجارة ماكاو دورته الثامنة عشرة.

ويوفر المؤتمر فرصة فريدة لتسليط الضوء على بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات وبناء جسور جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني ويتضمن جلسات نقاشية رفيعة المستوى ولقاءات للتعارف وعروضاً ومعارض متخصصة تهدف جميعها إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التعاون عبر الحدود.