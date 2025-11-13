غرفة الشارقة تستشرف"مستقبل الجودة في ظل الذكاء الاصطناعي"

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مجلس شبابها اليوم فعاليات "ملتقى يوم الجودة العالمي" تحت شعار" مستقبل الجودة في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي ناقش التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة وضرورة بناء قدرات كوادر الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة المستجدات.

حضر الملتقى الذي عُقد بمقر غرفة الشارقة سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وسعادة سميرة محمد مدير عام مجموعة دبي للجودة ونخبة من الخبراء والقيادات المؤسسية إلى جانب مشاركة واسعة من الموظفين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة الذين حرصوا على الاطلاع على أحدث التوجهات في مجال الجودة والذكاء الاصطناعي.

يعد الملتقى منصة تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الجودة وتبادل الخبرات حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز والابتكار المستدام بما يضمن مواكبة المؤسسات للتحولات المستقبلية وبناء بيئة عمل قادرة على المنافسة والريادة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن الاحتفاء بيوم الجودة العالمي يأتي ترجمةً عملية للالتزام الراسخ للغرفة بتعزيز ثقافة التميز والابتكار في إمارة الشارقة لافتًا إلى أن ثقافة الجودة ممارسة إدارية ونهج راسخ ومنظومة متكاملة في العمل الحكومي والخاص بإمارة الشارقة مستلهمةً رؤيتها ورسالتها من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أرسى دعائم التميز والإبداع ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض العوضي في كلمته المبادرات الرائدة للغرفة في نشر مفاهيم الأداء المتميز مشيراً إلى المبادرات الرائدة التي تبنتها الغرفة ومنها برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال الذي يهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات الحكومية و"جائزة الشارقة للتميز" التي تنظمها الغرفة سنوياً وشهدت هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم يستند إلى أفضل الممارسات الدولية في الأداء والابتكار.

وأكد أن الملتقى يمثّل منصة حيوية لمناقشة الانتقال من معايير الجودة التقليدية إلى نموذج مبتكر قائم على تحليل البيانات والتنبؤ واتخاذ القرارات الاستباقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تضمن الملتقى كلمات سلطت الضوء على الممارسات الرائدة في مجال ضمان الجودة و عرض رؤى قيمة حول تطبيق معايير الجودة في القطاع الحكومي إلى جانب عرض مرئي ملهم بعنوان "فيلم عن مستقبل الجودة والـ AI" استشرف العلاقة المتنامية بين المفهومين ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال.

وشهد الملتقى جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل الجودة الذكية: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي صياغة المعايير العالمية".

وأكد الملتقى في ختامه أهمية استثمار المنصات النوعية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الجودة والابتكار.