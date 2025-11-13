هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تشارك بمعرض التقنيات الحديثة بلندن

لندن في 13 نوفمبر/وام/ شارك وفد من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بفعاليات معرض "التقنيات الحديثة للفعاليات – لندن 2025" الذي اختتم اليوم في مركز إكسل بالعاصمة البريطانية بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة عالمية من 80 دولة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام وتنظيم الفعاليات .

يعد الحدث من أبرز المعارض الدولية المعنية بتقنيات البث والإنتاج والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام والفعاليات.

وبحث وفد الهيئة خلال مشاركته في المعرض مع عدد من المؤسسات العالمية والشركات المتخصصة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الحديثة لتنظيم وإدارة الفعاليات المحلية والدولية والحلول الرقمية التي تُسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والإخراج الميداني للفعاليات.

وشكل المعرض منصة عالمية رائدة تجمع بين الابتكار والإبداع استعرضت أحدث الحلول التقنية التي تعزز كفاءة تنظيم الفعاليات وتجربة الجمهور والإنتاج الإعلامي المتكامل ،وتضمن أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل قدمها نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية وتطبيقات الواقع الممتد في الإعلام والاتصال الجماهيري.