محمد بن راشد بن محمد يزور بنك الإمارات دبي الوطني ويطّلع على خدماته وعملياته المحلية والدولية

دبي في 13 نوفمبر /وام/ زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم ، مقر بنك الإمارات دبي الوطني في دبي كوميرسيتي وكان في استقبال سموّه لدى وصوله، سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

والتقى سموّه خلال الزيارة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة واستمع إلى شرح حول استراتيجية المجموعة ومجمل أعمالها وما تقدمه من خدمات مصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات ونشاط المجموعة في مجال إدارة الثروات وتعرّف على رؤية المجموعة والنهج الذي تتبعه في إدارة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

واطّلع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على مجمل منظومة العمل في المجموعة التي تضم طاقماً ضخماً يزيد قوامه على 30 ألف موظف من 90 جنسية، ما يمنح المجموعة ميزةً تنافسيةً تقوم على تنوّع الخبرات، ما يُعزّز من قدرتها على ابتكار حلول شاملة تلبّي احتياجات مختلف الأسواق.

والتقى سموّه خلال الزيارة أيضا أعضاء مجلس شباب مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الذي يُعد ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بشأن إيجاد كافة المُمكِّنات التي من شأنها تعزيز دور الشباب ومنحهم المساحة الكافية للابتكاروالإبداع في المجالات كافة، حيث اطّلع سموّه على أهداف المجلس ورؤيته لكيفية مساهمة الشباب في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.

وفي ختام الزيارة أعرب سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما تقدمه مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خدمات نوعية تستند إلى تاريخ عريق تعود بداياته إلى مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، لتصبح اليوم واحدة من أهم المجموعات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

والتُقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل المجموعة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات تعد مصدر تشجيع على مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات النوعية التي تقدمها المجموعة لعملائها في الداخل والخارج، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار المالي ومحور عالمي للخدمات المالية المتقدمة، وبما يعكس ريادتها في تبنّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات التمويل والاستثمار.