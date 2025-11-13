لجنة الهياكل التنظيمية بالشارقة تبحث تطوير هياكل "الدفاع المدني" و"الحرس الأميري"

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ عقدت لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة اجتماعها برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، لبحث تطوير الهياكل التنظيمية لهيئة الشارقة للدفاع المدني والقيادة العامة للحرس الأميري.

واستعرض الاجتماع مقترح الهيكل التنظيمي لهيئة الدفاع المدني بحضور سعادة العميد يوسف عبيد بن حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، وعدد من قياداتها وناقش المهام والاختصاصات وتوزيعها على الإدارات والأقسام بما يعزز كفاءة الأداء وقدرة الهيئة على تنفيذ دورها الحيوي وفق أعلى المعايير.

وتمت دراسة مقترح الهيكل التنظيمي للقيادة العامة للحرس الأميري، بحضور سعادة العميد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة وجرى استعراض الجوانب التنظيمية لعمل القيادة وبحث سبل تطويرها لتعزيز جاهزيتها وقدرتها التشغيلية.

وأكدت اللجنة حرصها على تبني منهجية شاملة في تطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي.