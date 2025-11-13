رقم قياسي لـ "تحت الأعماق - حملة تنظيف تحت الماء" لأكبر عدد من الغواصين المشاركين

أبوظبي في 13 نوفمبر/وام/ تحت رعاية الشيخ زايد بن أحمد بن محمد آل نهيان، وبإشراف مبادرة المستقبل المستدام وبمشاركة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، تم تسجيل أول رقم قياسي في موسوعة غينيس عبر مبادرة “Beneath the Blue – حملة تنظيف تحت الماء”، وذلك بمشاركة 307 غواصين في أكبر حملة لتنظيف أعماق البحر، والتي نُفِّذت في موقعين ، منطقة الطويلة ومنطقة الزاهية في إمارة أبوظبي

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، ويعكس التزام الجهات المشاركة بترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز دور المجتمع في صون الموارد الطبيعية.

وتتقدّم الجهات المنظمة بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين والمشاركين الذين أسهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي وجعلِه واقعاً مشرفاً.