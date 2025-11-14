"منتدى دبي للمستقبل" يعلن أجندة دورته الرابعة

دبي في 14 نوفمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن أجندة "منتدى دبي للمستقبل 2025" أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات تصميم المستقبل في العالم، والتي تتضمن أكثر من 70 جلسة رئيسية وحوارية تستعرض أبرز الاتجاهات العالمية التي تشكل ملامح مستقبل البشرية، والعديد من التجارب التكنولوجية والابتكارات المستقبلية والفعاليات الجديدة والجوائز التكريمية لرواد ومبتكري المستقبل من حول العالم.

وتشهد أجندة المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في "متحف المستقبل" يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، تنوعاً كبيراً خاصةً مع مشاركة أكثر من 200 متحدث من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مختلف مجالات المستقبل.

وتناقش الجلسات الحوارية التخصصية 5 محاور رئيسية تشمل: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.

كما تحرص أجندة المنتدى هذا العام على تحقيق أوسع مشاركة للمشاركين بالمنتدى في استشراف المستقبل بشكل عملي من خلال تجارب تكنولوجية تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز.

وتنطلق أعمال اليوم الأول من "منتدى دبي للمستقبل 2025" بكلمة افتتاحية يلقيها سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، تليها جلسة رئيسية بعنوان "مجتمعات المستقبل: كيف نعيد صياغة أسس بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة؟".

كما يتضمن اليوم الأول جلسة بعنوان " هل نخذل المستقبل بقرارات اليوم؟" بمشاركة سعادة إيسالا ناياسي، الأمين العام بالإنابة لمنتدى جزر المحيط الهادئ، والدكتورة سيسيل ابتل، مديرة مكتب إنوسنتي بالإنابة – المكتب العالمي للبحوث والاستشراف التابع للأمم المتحدة، ومعالي لوسيل برقر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدير الحوار الدكتورة ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﻗﻮﺍﺏ، من ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﺗﻮ ﺩﻓﻨﺲ.

كذلك تشمل أبرز جلسات اليوم الأول لمنتدى دبي للمستقبل جلسة "رحلة إلى أعماق العقل: هل نستطيع هندسة الوعي الإنساني؟" بمشاركة الدكتور جوليو تونوني، مدير معهد ويسكونسن لدراسات النوم والوعي، والدكتور أنيل سيث، عالم أعصاب ومؤلف، وتدير الجلسة داون ناكاغاوا، رئيسة معهد بيرغرون؛ وجلسة "دور التعليم في بناء جاهزية العالم للمستقبل"، بمشاركة صبحي طويل من منظمة اليونسكو، والدكتورة دوريس فيلجوين من كلية ستيلينبوش للأعمال، والدكتور كوو هوا تشين من جامعة تامكانغ، ويدير الحوار الدكتور سهيل عناية الله، رئيس كرسي اليونسكو للدراسات المستقبلية؛ وكلمة رئيسية بعنوان "ما دور القطاعات الصناعية في دفع مستقبل الاقتصاد؟" يقدمها عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي في "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة ضمن محاور المنتدى، مثل جلسة "هل ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ العلمية مستقبلاً جديداً للبحث والتطوير"؟ بمشاركة خليفة القامة، مدير مختبرات دبي للمستقبل، وماكس ميرغولي من معهد آيمِك، وكارلوس نظام من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تحاورهم تويا التنجرل، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وجلسة "الطب الاستباقي: هل نحن على أعتاب قفزة جديدة"؟ بمشاركة الدكتور ياسين حجيات، مدير الابتكار والصحة الرقمية في دبي الصحية، والدكتور جيفري غلين من جامعة ستانفورد.

كما تتناول الجلسات قضايا التحول الثقافي والمجتمعي، مثل جلسة "المستهلك العالمي 2035: ماذا تخبرنا الأسواق العالمية عن المستقبل؟" بمشاركة ﻟﻴﻨﺪﺍ ﺃﺭﻓﻴﺪﺳﻮﻥ، من ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺗﺶ ﺁﻧﺪ ﺇﻡ، وﺍﻧﻮﺭﺍﺩها ﺟﺎﻕ، من ﺫﺍ ﺑﺎﻳﻮ ﻟﻴﺪﺭﺷﺐ ﺑﺮﻭﺟﻜﺖ، وﻣﻴﻚ ﻛﻮﺳﺘﻴﻘﺎﻥ، من ﺳﻴﻠﺲ ﻓﻮﺭﺱ، ويدير الحوار ﻣﻴﻒ ﻛﻮﻳﺮﻳﻦ، من ﻓﻮﺭﺳﺎﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻱ؛ وجلسة "ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ: هل ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟" بمشاركة الدكتورة أولريكه بفرويندت من مؤسسة ريفز، والدكتور خوان أنطونيو روميرو من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وكريم إيليا من كوجيا، تحاورهم إميلي شاربن من مؤسسة ذا باسيفيك كوميونيتي.

وينطلق اليوم الثاني بسلسلة من الجلسات الرئيسية التي تسلط الضوء على المدن والطبيعة والإبداع البشري، حيث يتحدث سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، في جلسة بعنوان "مستقبل المدن: ما هو نموذج دبي؟" تليها جلسة بعنوان "من الذرّة إلى النجوم.. حدود جديدة لاستكشاف الكون"، بمشاركة الدكتور نيكو مادوسودهان من جامعة كامبريدج، تحاوره الدكتورة لوري كارناث من مؤسسة موليكيولار فرونتيرز. كما يقدم أناند فارما من وندر لاب – ناشونال جيوغرافيك سوسايتي، كلمة رئيسية بعنوان "كيف يعيد الفضول صياغة علاقة الإنسان بالأرض؟ ".

ويتضمن اليوم الثاني جلسات تركز على دور الاستشراف في تمكين المجتمعات، مثل "كيف يستطيع الشباب تحويل الاستشراف إلى منصة للابتكار؟" و"كيف يصنع الاستشراف التعاوني شراكات أقوى بين المجتمعات؟" ما هو مستقبل الماء والغذاء في عالم محدود الموارد؟ و"كيف نصنع مستقبلاً يصمد أمام الأزمات ويستبقها؟"، و"كيف تسهم المتاحف ومعارض الفنون في تصميم المستقبل؟" بمشاركة مارينا بيكيه من "متحف الغد"، وميغان تاماتي-كوينيل، أمينة فنون الماوري والفنون الأصلية الحديثة، وحسن رجب من استوديو Hsnrgb.

وتتضمن فعاليات اليومين الأول والثاني لمنتدى دبي للمستقبل 2025 تجارب مبتكرة وعروضاً مبتكرة بالواقع المعزز مثل "نباتات المستقبل" و"حوار الغابات"، وهما عرضان تفاعليان يجمعان بين الطبيعة الرقمية والفضاءات الواقعية، إلى جانب عروض الواقع الافتراضي مثل "فن التغيير"، التجربة الافتراضية المرسومة باليد والتي تستكشف مفاهيم الهوية والذاكرة، و"حُماة الغابة"، الفيلم بتقنية الواقع الغامر الذي يتناول العلاقة التكاملية بين الإرث المعرفي البشري واستدامة التنوع الحيوي.

كما تضم أعمال "منتدى دبي للمستقبل" هذا العام ورش عمل متنوعة على مدار يومين تناقش موضوعات حيوية مثل تصورات الأفراد عن المستقبل، ومختبرات السيناريوهات المستقبلية، والاستشراف العملي، وأساليب بديلة للاستشراف، تخطيط السيناريوهات، والمستقبل الممكن، وسرديات المستقبل، بالإضافة إلى ورشة عمل تخصصية للشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية.

وعلى هامش انعقاد المنتدى سيتم تنظيم مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" لعام 2025 التجمع العالمي الأكبر والأكثر تنوعاً للمبتكرين والمواهب الأكاديمية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات في دبي، وسيتم عرض أفضل 100 مشروع مبتكر من بين أكثر من 3000 مشاركة من الطلاب والخريجين الجدد والأساتذة المسجلين في أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم.

وفي ختام المبادرة، سيتم اختيار 5 مبتكرين استثنائيين وتكريمهم ودعمهم لتطوير أفكارهم المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

كما وسيشهد هذا الحدث العالمي الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من "جوائز دبي لاستشراف المستقبل" التي تم الإعلان عن إطلاقها العام الماضي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاث مجالات رئيسية هي أسس استشراف المستقبل ونظرياته، واستشراف مستقبل المجتمعات، واستشراف مستقبل البيئة.

كما سيتم تنظيم حفل جوائز روايات المستقبل، الذي يحتفي بالكتّاب والمؤلفين الذين يلهمون بكتاباتهم وأعمالهم أجيالاً جديدة من خبراء المستقبل ومستشرفيه.

وتتميز أجندة منتدى دبي للمستقبل هذا العام بتخصيص ركن متكامل لمناسبات إطلاق وتوقيع كتب المستقبل في تاريخ المنتدى مع كتّاب ومؤلفين وناشرين عالميين.

ويسبق انطلاق المنتدى، يوم للمنتديات التخصصية في 17 نوفمبر الجاري، التي تناقش 5 موضوعات حيوية هي الاستشراف والأمن الدولي، والاستشراف والعمل الخيري الإستراتيجي، والاستشراف والمقتنيات الذكية، والاستشراف والاستجابة المناخية، وإعلام المستقبل.

كما يعقب المنتدى، يوم إضافي للمنتديات التخصصية في 20 نوفمبر 2025، التي تسلط الضوء على مواضيع مهمة لمستقبل البشرية تركز على بناء غد مشترك، دروس الطبيعة، رؤية جديدة لعصر الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات حضرية جاهزة للمستقبل، كيف نبني مستقبلاً يستبق التغييرات؟، المستقبل يبدأ من الداخل، تحالف عالمي لدراسات المستقبل، إعادة تصور أساليب التواصل، من الرؤية إلى الريادة، قوة المجتمعات، صوت الشباب، من عدد السنوات إلى جودة الحياة، التفكير بعيد المدى والحاضر، تنفيذ المستقبل، استشراف ذكي بموارد محدودة.