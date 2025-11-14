أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025 في نسخته الثانية، بمشاركة واسعة من الأسر والشركاء ومختلف فئات المجتمع في جميع أنحاء الإمارة، تحت شعار "معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة".

وبالتزامن مع "عام المجتمع"، تقام فعاليات الأسبوع هذا العام، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع أكثر من 65 شريكا، خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر في أبوظبي، والعين، والظفرة، لتقدّم أكثر من 300 فعالية مجتمعية صممها الشركاء احتفاءً بأهمية الطفولة المبكرة، وتدعو جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في رحلة من اللعب والتعلّم والاكتشاف، ضمن أجواء حافلة بالمرح والتفاعل والتجارب الثرية.

وبمشاركة مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين من مختلف القطاعات، يحتفي أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، ومن بين الشركاء أدنوك "كشريك الطاقة"، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة "كشريك الرؤية"، وبيورهيلث "كشريك الصحة".

كما يقدّم الأسبوع باقة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين المتعة والفائدة وتشجّع على قضاء أوقات نوعية بين الأطفال وذويهم.

وتشمل الفعاليات ورش العمل التفاعلية والتجارب التعليمية القائمة على اللعب، والعروض الثقافية والفعاليات الصحية، التي تسهم جميعها في تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية، وتحويل المساحات العامة في الإمارة إلى بيئات تعليمية ملهمة تنبض بالحياة.

وتتيح فعاليات الأسبوع للأسر خيارات واسعة تناسب مختلف الاهتمامات، حيث يمكنهم حضور ورش "حجر الأساس وكنوز المستقبل" في مكتبة أطفال أبوظبي، أو خوض تجارب ترفيهية وتعليمية تفاعلية في كلايم جزيرة ياس، أو المشاركة في سباقات وأنشطة رياضية ممتعة في الحدائق العامة، أو الانضمام إلى أنشطة توعوية صحية في الغاليريا مول.

ومن أبرز الفعاليات أيضا يوم الأسرة التفاعلي في ليوا الذي تنظمه أدنوك في منطقة الظفرة ، وورش التربية الإيجابية ضمن برنامج «أُلفة» التابع للأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وجلسات تدريب كرة القدم المجانية للأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات في 321 سبورتس التي تنظمها شركة "مدن"، بالإضافة إلى تجارب تعليمية تفاعلية تنظمها بيورهيلث ومجموعة M42 تهدف لتعزيز الوعي الصحي وجودة الحياة .

وتعد معظم فعاليات الأسبوع مجانية ومتاحة للجمهور، باستثناء بعض الفعاليات المحدودة التي تتطلّب تذاكر دخول أو دعوات خاصة.

ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لأسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة:ADECWeek.ae.

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن الأسبوع يمثل دعوة مفتوحة لكل أسرة في الإمارة للاستمتاع بتجارب مميزة تجمع بين التعلم والمرح، وتشجع الآباء والأمهات على استكشاف سبل جديدة للتفاعل مع أطفالهم، في بيئات آمنة وداعمة وممتعة تعكس مكانة أبوظبي كإمارة رائدة وصديقة للأسرة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الحدث السنوي أصبح منصة مجتمعية تحتفي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، وتُسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية دعم الطفولة المبكرة. كما يؤكد الأسبوع على الدور الجوهري للّعب كوسيلة أساسية في دعم تطور الطفل، وأهمية قضاء وقت تفاعلي مع أفراد الأسرة في ترسيخ الروابط العاطفية، إذ أن التفاعل اليومي مع الطفل يمكن أن يكون له تأثير ملموس ودائم على تحصيله الأكاديمي.

ويشارك في الأسبوع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات، من بينهم دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجموعة M42، ودائرة تنمية المجتمع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة شمس للطاقة، ونادي العين لكرة القدم، وشركة بداية ميديا، وميرال – جزيرة ياس، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وشركة مدن، وغيرها.