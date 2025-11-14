109 ملايين درهم أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال 9 أشهر

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ أعلن البنك التجاري الدولي المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 109 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و16 مليون درهم خلال الربع الثالث.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن البنك فقد ظل صافي الدخل التشغيلي مستقراً عند 524 مليون درهم.

وبلغ صافي دخل الفوائد 291 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 15% مقارنة بـ 253 مليون درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 15.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024 إلى 15.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025.

وشهدت تركيبة الودائع تحسناً إيجابياً طوال عام 2025، إذ زادت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% سنوياً، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 81%.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال من 15.8% في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.7% في 30 سبتمبر من العام الجاري، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن أداء البنك خلال الربع الثالث يظهر تقدمه المستمر، حيث يتم العمل على إعادة هيكلة استراتيجية البنك وتطوير أعماله على المدى البعيد، بفضل إدارته الفعالة للتكاليف وكفاءته التشغيلية التي تعزز استقرار أعماله الرئيسية، والتركيز على تعزيز مرونة البنك، مما يهيئ له الفرصة لتحقيق نمو مستدام وثابت.