علي النعيمي يستقبل سفير الهند

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند الجديد لدى الدولة.

ورحب معاليه بالسفير الهندي في مستهل اللقاء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأوضح معالي الدكتور النعيمي أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطورًا متسارعًا ومتميزًا على المستويات كافة، وتحظى باهتمام كبير من قيادتي وحكومتي البلدين، لما يجمعهما من أهداف مشتركة ورؤى متقاربة في دعم فرص التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود بالنفع والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أن التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي يُعد نموذجًا للعلاقات البرلمانية الفاعلة، مؤكدًا حرص المجلس على دعم هذا التعاون بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات.

وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية باتت اليوم رافدًا مهمًا للدبلوماسية الرسمية، لما لها من دور في دعم المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للحوار والتواصل بين الشعوب.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ديباك ميتال عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيرًا إلى المكانة الرائدة والسمعة الإقليمية والدولية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات، وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات.

وأكد أن العلاقات الهندية الإماراتية تُعد واحدة من أقوى الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، وأن بلاده حريصة على تطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بما يعزز النمو والازدهار لصالح البلدين وشعبيهما.