بلدية رأس الخيمة تصدر قرارات جديدة لرفع معايير الجودة في قطاع البناء والتشييد

رأس الخيمة في 14 نوفمبر / وام / أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة حزمة من القرارات الإدارية الجديدة الهادفة إلى تنظيم عمل مصانع الخرسانة الجاهزة، ومختبرات مواد البناء وفحوصات التربة، إضافة إلى الجهات المتخصصة في الفحص والاعتماد الفني.

وتُلزم هذه القرارات كافة المنشآت العاملة في القطاع بالتسجيل الإلزامي لدى البلدية والحصول على الاعتمادات الفنية والشهادات اللازمة لمزاولة أنشطتها، بهدف ضمان تطبيق أعلى المعايير الفنية ورفع كفاءة وجودة المواد الإنشائية المستخدمة في مختلف مشاريع الإمارة.

ولضمان الامتثال، شرعت البلدية فعليا في تنفيذ عمليات تدقيق فني وميداني مكثفة على المصانع والمختبرات، تشمل مراجعة كفاءة المعدات، وسلامة العمليات، ومدى التزام الجهات بمعايير الدقة والشفافية في الفحوصات الفنية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الرقابة الهندسية، وضبط جودة المنتجات، وحماية حقوق الملاك والمواطنين، وضمان سلامة المباني، وصولا إلى ترسيخ بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت البلدية استمرارها في تطوير القطاع والارتقاء بالخدمات الهندسية، بما يعزز تنافسية الإمارة ويدعم توجهاتها نحو قطاع بناء مبتكر قائم على الجودة والكفاءة.