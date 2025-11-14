"المركزي": الفوز بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل خطوة نوعية نحو المزيد من العطاء والابتكار

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أكد سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة أن فوز المصرف بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعام 2025 يمثل خطوة نوعية نحو المزيد من العطاء والابتكار في مسيرة المصرف المركزي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتميز المؤسسي والريادة في تطوير الكفاءات وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وقال في تصريح بمناسبة تكريم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ"جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعام 2025 - فئة الشريك الإستراتيجي" خلال حفل نظَّمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في مركز أدنيك أبوظبي.. إن المصرف المركزي يفخر بالفوز بهذه الجائزة، وهو إنجاز يجسّد دعم القيادة الرشيدة، ورؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ترسيخ الممارسات الريادية وتطوير المبادرات النوعية لتعزيز تنافسية سوق العمل ومنظومة الأعمال بالدولة.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً للدور الريادي للمصرف المركزي وجهوده المتميزة في تطوير منظومة سوق العمل الإماراتي وتعزيز قدراتها من خلال دعم تطوير السياسات وترسيخ الامتثال للتشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية بيئة العمل في الدولة، وتحفيز تبني أفضل الممارسات المؤسسية.

ويجسد هذا الإنجاز أثر المبادرات النوعية التي أطلقها المصرف المركزي في دعم التأهيل المهني المتخصص، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لقيادة المستقبل، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وتُعد جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إحدى المبادرات الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء، بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تكريم المؤسسات الرائدة والجهات المتميزة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وإبراز أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.