"المالية" تحصد جائزتين ضمن "جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025"

أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / فازت وزارة المالية بجائزتي "الأثر الرقمي" و"فريق المشتريات" ضمن "جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025"، التي تنظمها منصة "قادة المشتريات".

جاء ذلك خلال مؤتمر نُظم في سنغافورة، بحضور ممثلي الوزارة نادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية، وحمدة علي ال علي، رئيس قسم تطوير منصة المشتريات الحكومية، وعلياء ماجد الشامسي، من إدارة منصة المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من مختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن فوز الوزارة بجائزتي "الأثر الرقمي" و"فريق المشتريات" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025 يشكل إنجازاً يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، وترسيخ ممارسات الحوكمة والكفاءة في منظومة المشتريات الحكومية.

وأوضح أن الجائزتين تمثلان تتويجاً لجهود متواصلة في تطوير منصة المشتريات الحكومية الاتحادية، التي أسهمت في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن هذا التقدير الدولي يعزز مسار التحول المؤسسي الذي تتبناه الوزارة، ويدعم رؤيتها في بناء نموذج مبتكر لإدارة المشتريات الحكومية يستند إلى المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، مثمناً جهود فرق العمل الوطنية التي عملت بروح التعاون والشراكة لتحقيق هذا التميز، وستواصل الوزارة تطوير قدراتها الرقمية وتعزيز ممارسات الاستدامة والابتكار بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في مجالات الإدارة المالية الحكومية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحسب الوزارة يأتي الفوز بجائزة "الأثر الرقمي" تتويجاً لجهودها الريادية في إحداث تحول رقمي شامل على مستوى منظومة المشتريات الاتحادية وذلك من خلال رقمنة دورة الشراء بالكامل من مرحلة التخطيط وحتى التعاقد، إضافة إلى توحيد الأنظمة والمنصات لضمان تكامل البيانات والعمليات التشغيلية، كما طبّقت الوزارة أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الموردين إلى فرص الشراء بشكل عادل وتنافسي.

وقد انعكس هذا التوجه الرقمي في تقليل الزمن التشغيلي للعمليات ورفع مستويات الامتثال، مما أدى إلى تحسين جودة العمليات وتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف التشغيلية، إلى جانب تسهيل مشاركة القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما جائزة "فريق المشتريات" فقد جاءت تكريماً لتميّز فريق منصة المشتريات الرقمية في وزارة المالية، الذي نجح في تطوير نموذج عمل موحد يقوم على أسس الحوكمة والشفافية المؤسسية. وحرص الفريق على رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة، ما مكّنه من تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس في تحسين الأداء المؤسسي وفعالية الإنفاق العام.

وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والتكامل الفعال بين الإدارات والجهات الشريكة، إلى جانب توسيع قاعدة الموردين وتحفيز بيئة تنافسية عادلة تعزز من فرص الابتكار.

ويستند هذا التكريم إلى معايير تقييم دقيقة تشمل أثر المبادرات، والإجراءات المتخذة لضمان نجاح المشروعات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والشهادات والتوصيات، والتغطية الإعلامية، حيث جاء اعتماداً على تحليل شامل لمبادرات وزارة المالية أجرته لجان تحكيم مستقلة من قادة المشتريات في المنطقة، وفقاً لهذه المحاور النوعية.

ويتم اختيار الفائزين في جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر لجان تحكيم مستقلة تضم قيادات عليا في مجال المشتريات، وتستند إلى معايير دقيقة تشمل الأثر، والابتكار، وقابلية التوسع، والاستدامة، ووضوح النتائج.

وتعد منصة "قادة المشتريات" شبكة مهنية دولية متخصصة بدعم وتمكين التنفيذيين في مجال المشتريات عبر أكثر من 37 دولة، وتقدم خدمات في مجالات المقارنات المرجعية، وتطوير الإستراتيجيات، والبحوث المتقدمة، والتواصل القيادي، وهي تابعة لمجموعة "ورلد 50"، المتخصصة في ربط القيادات المؤسسية في مختلف أنحاء العالم.