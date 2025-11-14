28 مقاتلاً في النسخة الدولية الـ 65 لبطولة محاربي الإمارات غداً بالعين

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة عن تفاصيل النسخة الدولية الـ 65 من البطولة التي تقام غدا في صالة الخبيصي بمركز العين الوطني للمعارض أدنيك، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة وعدد من الأبطال المشاركين في النزالات.

وتنطلق منافسات البطولة الساعة 7 مساء، وتشهد اقامة 14 نزالا يشارك فيه 28 مقاتلا ومقاتلة من جميع أنحاء العالم.

وتتصدر المنافسات مواجهة نارية بين البرازيلية لاني سيلفا ومواطنتها ميشيل أوليفيرا على لقب بطولة السيدات لوزن القشة.

وفي النزال الرئيسي المشترك، يلتقي البطل السابق لوزن الخفيف برونو ماتشادو من البرازيل مع المقاتل الأسترالي برنتين مومفورد في مواجهة حاسمة يرجَّح أن تمنح الفائز منها فرصة المنافسة التالية على لقب وزن الخفيف في البطولات المقبلة.

ويشهد الحدث عودة أحمد فارس من مصر اذ يخوض نزالًا ضمن فئة وزن الريشة، والمقاتل الجزائري خالد علام، الذي يدخل البطولة بسجل خال من الهزائم، وكذلك المقاتل الكويتي عبدالله بوشهري الذي يخوض نزالَه الـ13 في بطولات محاربي الإمارات، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد من المشاركات في تاريخ البطولة.

وأكد فؤاد درويش أن هذه النسخة تحمل بصمة عالمية جديدة، حيث تجمع بين بطلات من النخبة العالمية، ونزالٍ حاسم قد يحدد هوية المنافس القادم على اللقب، إلى جانب مشاركة عربية مشرفة تؤكد أن البطولة باتت المنصة الأبرز في المنطقة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.