"الإمارات العالمية للألمنيوم" تختتم الموسم الثالث من برنامج "رامب-آب" لدعم رواد الأعمال

أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن اختتام الموسم الثالث من برنامج "رامب-آب"، والذي تم إطلاقه في عام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات.

يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص نمو وازدهار الشركات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال في السوق الإماراتية، ويقدم دورات تدريبية مكثفة وتوجيهية على يد خبراء عالميين لرواد الأعمال لدعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ويسعى البرنامج إلى تطوير موردين جدد محتملين للشركات المنضمة للبرنامج من أجل زيادة مشترياتها المحلية، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدولة، ويدعم تحقيق مستهدفات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، باعتبارهم مرتكزاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وذلك من خلال تبني مبادرات وبرامج داعمة تعزز من قدراتهم، وتوفر لهم البيئة المثالية للنمو والازدهار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال برنامج "رامب-آب"، الذي يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز تنافسية بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تدعم رؤية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، معربا عن فخرهم بتقديم برنامج "رامب-آب" لتمكين رواد الأعمال المبتكرين في دولة الإمارات لإطلاق أعمالهم التي تعتمد على مبادئ الاستدامة وتسهم في خلق قيمة إضافية للمجتمع، وأبدى تطلعه إلى انضمام الفائزين إلى قائمة الموردين المحليين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

واستقطب هذا الموسم من برنامج "رامب-آب" مئات من طلبات المشاركة التي قدمها رواد الأعمال الإماراتيين والمقيمين في الدولة، شملت قطاعات متنوعة مثل الابتكار الرقمي وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والبيئة والاستدامة والموارد البشرية والصحة والسلامة.

وبعد عملية التقييم التي شهدت منافسة كبيرة، تم اختيار 10 شركات ناشئة ضمن القائمة النهائية للموسم الثالث من البرنامج، شملت: EquaTalent، وHuntr، وHyveGeo Limited، وMagmec، وMindme، وNavatech، وRe-skill، وsyd Life AI، وThe AM Lab، وThird Body Dynamics.

وتلقى رواد الأعمال المتأهلون العشرة توجيهاً وتدريباً شخصياً من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وخبراء إدارة الأعمال المستدامة والتمويل من قبل شركاء برنامج "رامب-آب" ومن ضمنهم مايكروسوفت وصندوق الوطن.

وتنفذ الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج "رامب-آب" بالتعاون مع مؤسسة C3، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها دولة الإمارات وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.